Di Maio ha incontrato i gilet gialli sbagliati?

Gilet gialli a Sanremo - parla uno dei leader : “Chi ha incontrato Di Maio non ci rappresenta. Noi siamo apolitici” : “Le persone che Luigi Di Maio ha incontrato sono persone che hanno preso un’autonoma iniziativa politica in vista delle prossime europee, ma non c’entrano niente con il movimento”. Lo ha dichiarato Maxime Nicole, uno dei leader dei Gilet gialli francesi, alla guida del gruppo che questo pomeriggio è arrivato a Sanremo. “Il nostro è un movimento che non ha a che vedere coi partiti”, ha sottolineato Maxime ...

Gilet gialli a Sanremo : 'Di Maio non ha incontrato un leader' : Roma, 8 feb., askanews, - Luigi Di Maio 'non ha incontrato un leader dei Gilet gialli', ma il movimento francese 'non ha nulla contro di lui'. A dirlo è Maxime Nicolle, 31 anni, 'lavoro interinale ...

Chi è Chalencon - il leader dei gilet gialli che ha incontrato Di Battista e Di Maio : La formazione politica deve anche fare i conti con la concorrenza di altre liste di gilet gialli, in lizza per le europee. La lista non è vista di buon occhio dai 'falchi' dei gilet gialli, come ...