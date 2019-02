Di Maio | ' Alitalia-Air France? Nessuna vendetta di Parigi'

Alitalia - Air France si sfila. Di Maio : "Entusiasmo non si è raffreddato adesso" : L'incompetenza e l'incapacità di Di Maio ritarda e aggrava il dossier Alitalia danneggiando ulteriormente la nostra economia' conclude Carrara. La risposta del governo è arrivata dal ministro dei ...

Alitalia - ritorsione della Francia : si sfila dal salvataggio - altro disastro per Luigi Di Maio : L'ultimo atto della battaglia diplomatica tra Francia e Italia: dopo il ritiro dell'ambasciatore a Roma e la polemica politica, secondo quanto riferito da alcune fonti citate dal Sole 24 Ore, Air France avrebbe deciso di ritirarsi dal piano di salvataggio di Alitalia per "motivi politico-istituziona

Di Maio 'battezza' la nuova Alitalia : pronte Fs - Delta - EasyJet e ministero : Prevede la creazione di una 'newco' con dentro le Ferrovie con circa il 20 per cento, il ministero dell'Economia intorno al 15 per cento - grazie alla conversione di una parte del prestito statale, ...

Alitalia - Di Maio : "Non ci dovranno essere esuberi" : Roma, 12 dic. -, AdnKronos, - Un nuovo piano industriale entro fine gennaio che vedrà, come principali attori, le Ferrovie dello Stato, e partner internazionali. È questo il fulcro dell'operazione ...

Alitalia - Di Maio guarda al futuro : "Lavoriamo a rilancio senza esuberi" : rilancio e non salvataggio: questa la parola d'ordine. "Sono molto fiducioso che l'Alitalia possa essere rilanciata e sia all'altezza delle sfide dei mercati e che gli italiani non debbano metterci ...

Alitalia - Di Maio a sindacati : si studia ingresso diretto del Mef nella newco : Il ministero dell'Economia sta studiando l'ingresso diretto nella nuova società che dovrebbe acquisire l'Alitalia. Lo avrebbe annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, durante l'incontro con i ...

Delta e Easyjet in consorzio - lo Stato manterrà il 14% : Di Maio illustra i suoi piani per Alitalia ai sindacati : Le Fs spa puntano a coinvolgere Delta ed Easyjet nel piano di salvataggio e rilancio di Alitalia mentre lo Stato manterrebbe una quota intorno al quattordici quindic per cento, in linea con le altre big europee. Sono queste le indicazioni contenute in un documento letto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai rappresentanti delle sedici sigle sindacali convocate oggi al Mise. A riferirlo sono fonti presenti alla ...

Alitalia - Di Maio incontra i Sindacati al Mise : Ore di lavoro intenso per il governo gialloverde. Nella giornata in cui tutti i riflettori sono puntati sull'incontro tra il Premier Conte e il Commissario Ue Juncker per fare il punto sulla manovra, ...

Di Maio nomina Discepolo - ex Mps - come commissario Alitalia : Nei piani del governo c'è la creazione di una nuova società partecipata da Fs, dal ministero dell'Economia , che dovrebbe convertire in azioni una parte del prestito ponte, e da società del settore. ...