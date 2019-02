Demolizione del ponte di Genova | Conte | ' Momento di riscatto per il Paese'

Ponte Morandi - partite le operazioni per la Demolizione del moncone ovest : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ponte Morandi - Demolizione del viadotto al via : smontato un segmento di 40 metri. Conte : “È il giorno del riscatto” : Mesi di preparazione, ora il via. Con un segmento di 40 metri di Ponte che collega le pile 7 e 8 che verrà staccato e calato. Durerà 8 ore la prima operazione di demolizione del Ponte Morandi: un pezzo di impalcato del moncone ovest che verrà staccato grazie al lavoro di 60 operai delle aziende Omini e Fagioli, che assieme alla Ipe Progetti, stanno svolgendo i lavori in cantiere. Il primo giorno di smantellamento si svolge alla presenza del ...

Genova - 178 giorni dopo la tragedia inizia la Demolizione del ponte Morandi : Centosettantotto giorni dopo quel tragico 14 agosto, il primo pezzo dei resti di ponte Morandi oggi viene smontato . La prova generale stata eseguita questa notte, quando i tecnici hanno operato un ...

Genova - Ponte Morandi : oggi la Demolizione del troncone ovest [GALLERY] : 1/4 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Genova - al via la Demolizione del Ponte Morandi : Genova, al via la demolizione del Ponte Morandi Parte lo smontaggio dell’infrastruttura dopo l’ultimo test eseguito la scorsa notte. Attesi il premier Conte, il ministro Toninelli, il governatore Toti e il sindaco Bucci. Folla di curiosi per il primo atto dell’abbattimento Parole chiave: ...

Oggi comincia la Demolizione dei resti del Ponte Morandi di Genova : Venerdì mattina comincerà la demolizione dei resti del Ponte Morandi di Genova, con una cerimonia a cui parteciperanno anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, il governatore della regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco

Genova - al via la Demolizione del Ponte Morandi - : Parte lo smontaggio dell'infrastruttura dopo l'ultimo test eseguito la scorsa notte. Attesi il premier Conte, il ministro Toninelli, il governatore Toti e il sindaco Bucci. Folla di curiosi per il ...

Ponte Morandi - al via la Demolizione dei resti del viadotto. A Genova arrivano Conte e Toninelli : Il premier Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli saranno questa mattina a Genova per assistere alla cerimonia del taglio della trave gerber del moncone ovest del Ponte Morandi che dà ufficialmente il via alla demolizione del moncone. Marco Bucci: “Un passo importante che ha un valore molto simbolico perché verrà giù il primo grosso pezzo di Ponte”.Continua a leggere

Oggi al via la Demolizione del Ponte Morandi - Conte : "Genova nel cuore" : Questa mattina il moncone ovest del Ponte Morandi di Genova verrà abbattuto alla presenza di Conte, Toninelli e Toti: e c'è...

Oggi inizia la Demolizione del Ponte Morandi : Questa mattina il moncone ovest del Ponte Morandi verrà abbattuto alla presenza del premier, Giuseppe Conte, del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Ad essere demolito sarà il pezzo da 36 metri di impalcato - largo 18 e del peso di oltre 900 tonnellate - che diventerà, inevitabilmente, il simbolo dell'abbattimento dei resti dell'infrastruttura crollata il 14 agosto ...

Inizia la Demolizione del Ponte Morandi. Ecco come funziona : A quattro mesi dal crollo del Ponte Morandi, nel quale sono rimaste uccise 43 persone, sono Iniziati i lavori di demolizione di ciò che resta del viadotto. Il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci il 17 dicembre scorso aveva deciso di affidare i lavori di ricostruzione a Fincantieri

Genova : tutto pronto per l’inizio dei lavori di Demolizione del Ponte Morandi [GALLERY] : 1/13 AFP/LaPresse ...

È iniziata la Demolizione di quel che resta del ponte Morandi : I resti del ponte visti a ottobre del 2018. (foto: Claudio Villa/Getty Images) di Giulia Giacobini Comincia nel pomeriggio del 7 febbraio la demolizione del ponte Morandi. La conferma arriva dal sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci, che ha detto alla stampa: “Per ora i tempi sono confermati. Da contatti con gli operatori tutto sta procedendo secondo i piani”. Per l’occasione dovrebbe essere allestito anche un evento ...

Ponte Morandi - al via Demolizione moncone ovest/ Ultime notizie - Genova bloccata : smontaggio delle prime travi : Genova, iniziano oggi lavori demolizione Ponte Morandi: lo smontaggio del moncone ovest e le prime travi tolte alla Pila 8. Ombre su gestione del Viadotto