Dazi | Usa- Cina | Trump congela incontro con Xi

Dazi - il rapporto Onu : “In caso di mancata intesa Usa-Cina - Ue può trarne benefici” : Tra i due litiganti il terzo gode. Nel caso della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, il “terzo” è l’Unione europea. O almeno questo è quanto sostiene un rapporto pubblicato lunedì scorso dalle Nazioni Unite secondo il quale – in caso di fallito accordo – non saranno le due superpotenze a trarre beneficio dalle reciproche sanzioni commerciali, bensì il Vecchio Continente e un’altra manciata di paesi. Pechino e Washington ...

Dazi : colloqui tra Usa e Ue una farsa - ostacoli insormontabili da superare : I colloqui sull'accordo commerciale tra UE e USA sembrano non andare da nessuna parte e sono più che altro una scena politica. Così un rapporto di Politico secondo cui entrambe le parti hanno ostacoli insormontabili da superare che pongono fine ai colloqui commerciali ancor prima che inizino. Bruxelles sta ancora ...

Non c'è pace al Trono Over di Uomini e Donne: dopo le pesanti accuse su Gian Battista Ronza e Claire Turotti lanciate dalla stessa Maria De Filippi, è arrivata la controaccusa del cavaliere. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, l'uomo ha lanciato pesanti insinuazioni sulla redazione.

Usa e Cina più vicini sui Dazi ma Brexit allontana la Nissan : ... oltre che l'orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull'economia". Venerdì, sull'onda di questi segnali, la Borsa ...

La FonDazione Italia Usa premia quattro giovani calabresi : della Calabria; Antonio Virardi , 24 anni, di Rossano , Cosenza, ed infine, Simone Ceravolo , 23 anni, di Soriano , Vibo Valentia, ; entrambi laureati in Economia aziendale e management presso l'Univ.

Guerra dei Dazi - Usa-Cina ancora distanti. Trump : “Nessun accordo finale se non incontrerò il mio amico presidente Xi” : Saranno i due presidenti, Donald Trump e Xi Jinping, a cercare un accordo tra Stati Uniti e Cina prima della fine della tregua commerciale e dell'applicazione di nuovi dazi statunitensi, che avrebbero ripercussioni negative su tutta l'economia globale. Ieri si sono concluse le due giornate di colloqui a Washington tra le due delegazioni, ma quella cinese si è presentata, secondo le fonti del Wall Street Journal, quasi a mani vuote. A causa ...

Dazi - Usa e Cina verso l'intesa In Borsa si scommette sull'accordo : L'ultimo round di colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio, appena chiusosi a Washington, ha prodotto "importanti progressi" per la fase attuale e le due parti hanno avuto discussioni "schiette, specifiche e produttive". Lo riporta una nota della delegazione cinese rilanciata dai media di Pechino, come primo commento ufficiale sull'esito dette trattative. Seguendo "l'importante consenso" ...

Dazi - 'progressi' da colloquio Cina-Usa : 05.04 L'ultimo round di colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio, appena conclusosi a Washington, ha prodotto "importanti progressi" per la fase attuale e le due parti hanno avuto discussioni "schiette, specifiche e produttive". E' quanto riporta una nota della delegazione cinese rilanciata dai media di Pechino, come primo commento ufficiale sull'esito delle trattative.

Commercio - la Cina sollecita decisione WTO contro Dazi USA : Rischiano di complicarsi le relazioni fra USA e Cina proprio nella settimana della visita della delegazione cinese a Washington . La Cina ha fatto di nuovo ricorso al WTO , l'Organizzazione mondiale ...