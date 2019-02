Dall’8 febbraio il prezzo del Samsung Galaxy S9 scende a 310 euro | merito delle

optimaitalia

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Ci sono novità davvero molto interessanti per tutti coloro hanno deciso di acquistare unS9 a condizioni economiche estremamente vantaggiose. Complice la presentazione ormai imminente del suo successore, vale a dire ilS10, a partire da oggi 8gli utenti italiano potranno sfruttare un'offerta assai allettante, legata alla campagna Compass. A dirla tutta, nelle scorse l'operatore aveva già lanciato un video teaser sui social, lasciandoci intendere che da questa mattina sarebbe stato possibili usufruire di una grossa opportunità. Trovate tutto a fine articolo, con l'apposito video.Premesso questo, in cosa consiste la nuova offerta Tre pensata per chi si vuole assicurare unS9 a condizioni davvero vantaggiose? Dopo avervi parlato di recente dell'ennesima apparizione per il top di gamma 2018 all'interno del volantino MediaWorld ...