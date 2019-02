Da quella telefonata al 118 alla liberazione | i 17 anni di Annamaria Franzoni

Sanremo 2019 - Loredana Bertè ricorda Mimì : “quella telefonata…” : Loredana Bertè conquista tutti al Festival di Sanremo e ricorda Mimì Prima di Sanremo 2019 Loredana Bertè è stata intervistata dal settimanale Chi e ha parlato del rimpianto più grande della sua vita, ovvero la telefonata con la sorella Mia Martini. La grande cantante di Minuetto, che ha calcato il palco dell’Ariston per ben cinque volte ottenendo il Premio della Critica per tre volte e conquistando il secondo posto con ‘Gli Uomini ...

Inter - De Vrij e quella ‘particolare’ telefonata : “ecco come Spalletti mi ha convinto a scegliere i nerazzurri” : Il difensore dell’Inter ha parlato di una telefonata tra lui e Spalletti, avvenuta prima della decisione di accettare la proposta nerazzurra “Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. Mi spiegava perché fosse un bene che io venissi a Milano, per la mia crescita personale e anche per la crescita della società. Poi lui ovviamente non è stato l’unico ...

quella telefonata a Tria per salvare in fretta Carige : Una telefonata ha accelerato la riunione del Consiglio dei ministri per salvare banca Carige, commissariata dalla Bce, nel cuore della notte. Ieri sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte faceva sapere in una nota: "Il Governo, nel Consiglio dei ministri di questa sera, ha approvato un decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della banca Carige in modo da ...