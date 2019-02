Da ospedale a ' senior house' | Così Zingaretti vuole svendere il San Giacomo

ilgiornale

: Cerco tecnici di radiologia Senior- BAND 6 per il noto Ospedale di Oxford NHS situato nella bellissima cittadina di… - GIULIAPAOLI : Cerco tecnici di radiologia Senior- BAND 6 per il noto Ospedale di Oxford NHS situato nella bellissima cittadina di… - ValBuzzzz : @Defcon1979 @dysagyato vabbè, almeno a te gli head hunter non ti mandano infermieri (non laureandi, non neolaureati… - TerrinoniL : San Giacomo, l'assessora Sartore: 'Diventerà una Senior House, l'ospedale non aprirà più' -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Da residenza cardinalizia a, con un futuro da "". Questo sembra essere il destino del San, l"immobile storico che nel 1602 il cardinale Antonio Maria Salviati, come da testamento, donò alla città di Roma a patto che fosse usato come nosocomio.Il palazzo, situato accanto alla centralissima via del Corso e a pochi metri da piazza del Popolo, è rimasto aperto fino al 2008 quando la Regione Lazio, attuale proprietaria, ha deciso di chiuderlo nell"ambito del piano di risanamento della sanità. Ora la Regione ha sancito la vendita dell"immobile per 61 milioni di euro e, al posto dell", dovrebbe sorgere una residenza per anziani. Almeno questo è quanto ha dichiarato l'assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore, rispondendo ad un'interrogazione dei consiglieri di Fratelli d'Italia, ma sulla delibera del novembre 2018 non vi è alcuna traccia di questa ...