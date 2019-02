Crolla la produzione industriale Istat | Tenuta economica a serio rischio

blogo

: Arretra il Pil (-0,4% in due trimestri), crolla la produzione industriale (-5,5% a dicembre 2018 su base annua), la… - matteorenzi : Arretra il Pil (-0,4% in due trimestri), crolla la produzione industriale (-5,5% a dicembre 2018 su base annua), la… - AndreaMarcucci : #m5s e #Lega devono essere orgogliosi. Da quando sono al governo non c'è, neppure per sbaglio, un indicatore econo… - alexbarbera : Mentre in Italia crolla ai minimi del 2012 in Francia a dicembre la produzione industriale risale. Sarà tutta colpa… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)italiana in crisi nera, per un calo tendenziale pari a -5,5%. I datidiffusi oggi spiegano che laa dicembre scorso è diminuita dello 0,8% rispetto al mese precedente, per quella che è la quarta contrazione consecutiva e per il dato più basso degli ultimi 4 anni, contro una crescita del 3,6% del 2017.Su base annua invece il ribasso dellaè del 5,5%, il calo tendenziale più consistete da dicembre del 2012. Sempre su base annua il dato grezzo registra una flessione del 2,5%. L’rileva che la dinamica in atto nel settore manifatturiero in Italia è simile a quando sta accadendo in Germania, la cui economia si avvia verso una fase recessiva.Tornando al nostro paese, che in recessione tecnica c’è già, l'indice destagionalizzato mensile delladiffuso dall’parla di un aumento ...