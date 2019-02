Cori Inter-Bologna | Gravina | “l’intervento della parte buona del tifo è stato decisivo”

Nessuna sanzione all'Inter per i Cori : Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha poi deciso di non sanzionare l'Inter per i cori di discriminazione razziale dei suoi sostenitori durante il match con il Bologna perché ...

Serie A - giudice sportivo : 10 squalificati. Inter - niente multa per i Cori razzisti : La 22ª giornata di campionato si è chiusa, ma tra pochi giorni, giovedì con Lazio-Empoli, si scenderà già nuovamente in campo. Il giudice sportivo ha annunciato le sanzioni per il prossimo turno. ...

Figc contro il razzismo "stop gara dopo 2 episodi"/ Modifica regolamento dopo Cori a Koulibaly in Inter-Napoli : razzismo, Consiglio Federale Figc cambia il regolamento: 'stop gara dopo 2 episodi', non più 3. Modifiche dopo i cori a Koulibaly in Inter-Napoli

Cori razzisti - il sindaco Sala : “penalizzata la tifoseria interista” : “Capisco il motivo della chiusura dello stadio, ma e’ stata penalizzata la tifoseria interista e i ‘buu’ poi si sono ripetuti altrove. Anche se questi ‘buu’ non sempre sono sintomo di razzismo, ma a volte sono dissenso rispetto a questo o quel giocatore”. Sono le importanti dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza ...

Napoli - Ancelotti rilancia : 'In caso di Cori razzisti - interrompere la partita' : Carlo Ancelotti non ha dubbi: in caso di insulti xenofobi chiederà l'interruzione della partita. Il tecnico del Napoli torna sui fatti di Santo Stefano a Milano, in occasione del big match...

Lazio-Novara - Cori razzisti e antisemiti : partita non interrotta : cori anche contro le forze dell’ordine Oggi Carlo Ancelotti lo ha detto in maniera chiara: «Il razzismo è un problema del calcio italiano, non del Napoli». Due ore dopo, allo stadio Olimpico di Roma durante Lazio-Novara sono partiti cori razzisti e antisemiti da una parte della curva biancoceleste. Né l’arbitro Abbatista né il delegato per l’ordine pubblico sono intervenuti interrompendo o chiedendo l’interruzione della ...

Fifa - Boban : 'Cori razzisti? Non si può fermare il calcio per un 1% di idioti. Lo Stato intervenga come fece la Thatcher' : La Fifa deve pensare al calcio, non alla politica. Noi abbiamo certe idee, dobbiamo sviluppare il calcio globalmente. Addio al Mondiale per Club? Spero di sì perché non soddisfa nessuno. È una ...

Gravina su Cori razzisti : Mazzoleni non poteva interrompere la gara : Mazzoleni ha applicato esattamente la procedura prevista", aggiunge il n.1 Figc ospite a 'Domenica Sport' su Rai Radio1. "Ci confronteremo col ministero dell'Interno per capire se queste procedure, ...

Inter-Napoli - Cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’UEFA : “preoccupati per questo incidente razzista” : anche l’UEFA dice la sua dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli contro Koulibaly: il comunicato stampa Un episodio davvero spiacevole, mercoledì sera, durante la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. I cori razzisti contro Koulibaly hanno scatenato infinite polemiche, costringendo anche la UEFA a dire la sua: “FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ...

Scontri e Cori razzisti durante Inter-Napoli - Laura Boldrini : “Il campionato deve fermarsi” : "Non bastano più le espressioni di cordoglio per la morte, l’ennesima, di un tifoso fuori dallo stadio. Non basta più l’indignazione momentanea per i cori razzisti. Il campionato deve fermarsi. Fino a quando le società e le forze dell’ordine non avranno individuato, allontanato e sanzionato i gruppi razzisti e violenti. In uno stato di diritto non ci si può arrendere alla violenza", ha dichiarato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ...

Il comunicato dell’Inter sui Cori razzisti dei suoi tifosi : La società ha preso le distanze dal comportamento di una parte del suo pubblico citando le origini del club e la storia della città di Milano

Inter-Napoli poteva essere sospesa per i Cori razzisti contro Koulibaly? : Le regole Figc Le regole in questione fanno parte delle decisioni ufficiali della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, a corredo del regolamento dello sport del calcio, la traduzione italiana ...

Cori razzisti - punita l'Inter. Due turni di squalifica a Koulibaly e Insigne : E sia: in fondo i napoletani hanno il fuoco catartico dello spettacolare Vesuvio che li può lavare, agli irrisolti, ai barbari e ai razzisti non basterà tutta l'economica candeggina di questo mondo a ...

Inter-Napoli - Cori razzisti contro Koulibaly - interviene il presidente nerazzurro : il commento social di Zhang : Il presidente dell'Inter Zhang interviene dopo lo spiacevole episodio di razzismo contro Koulibaly durante la sfida di ieri sera tra Inter e Napoli ' Quando sono entrato per la prima volta nel mondo nerazzurro, ero tanto orgoglioso del fatto che i nostri fondatori avessero costruito questo club con così tanti grandissimi principi e con energia positiva. Ora, abbiamo ereditato questo legame ...