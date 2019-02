Coppa del Mondo Short Track – Italia | brillano le staffette a Torino

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : il trionfo al gelo della Norvegia di Johannes Boe - l'Italia chiude ottava : Nel gelo di Canmore , Canada, tutto come previsto. La staffetta maschile è territorio di conquista della Norvegia in questa settima tappa della Coppa del Mondo

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : il trionfo al gelo della Norvegia di Johannes Boe - l’Italia chiude ottava : Nel gelo di Canmore (Canada) tutto come previsto. La staffetta maschile è territorio di conquista della Norvegia in questa settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon sulle nevi canadesi. La formazione scandinava, come da pronostico, si è imposta davanti alla Francia (+1’10″4) e alla Russia (+1’48″4). Una prova sontuosa quella del quartetto nordico che si è potuto permettere una chiusura in completo rilassamento di ...

Short Track - Coppa del Mondo Torino 2019 : le staffette e Martina Valcepina brillano nella prima giornata : È cominciata a Torino l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Short Track. C’era grandissima attesa per l’Italia e la squadra azzurra non ha deluso soprattutto con le staffette. Sia il quartetto femminile (Martina Valcepina, Cecilia Maffei, Arianna Sighel e Lucia Peretti) sia quello maschile (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli) hanno vinto il loro quarto di finale, qualificandosi con merito per la semifinale. ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Ryoyu Kobayashi passeggia nelle qualificazioni davanti a Granerud e Kraft : Ryoyu Kobayashi, anche in una giornata in cui di pubblico a Lahti ce n’è veramente poco, si mostra dominante a quelli che sono venuti ad assistere alle sue gesta. Il fenomeno giapponese, leader di Coppa del Mondo, vince le qualificazioni con un Salto di 127 metri che gli vale 130.3 punti, tornando in quella modalità nella quale si risparmia perfino quando è davanti a tutti. In una gara con diverse assenze strategiche, funzionali al riposo ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo Jr : tutto pronto a Baselga di Pinè : Parte domani in Trentino la due giorni del terzo ed ultimo appuntamento del circuito internazionale di categoria con al via anche l’Italia degli allenatori Fabris e Rigoni tutto pronto sull’altopiano di Piné per ospitare due tra i più importanti eventi internazionali del pattinaggio di velocità: domani e domenica andrà in scena la finale della Coppa del Mondo Junior (under 19) e Neo Senior(under 23) mentre da venerdì 15 a ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby allunga a +171 - Malsiner e Runggaldier 20^ e 24^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Ljubno 2019 : Maren Lundby alla sesta vittoria di fila - superate Takanashi e Bogataj. Lara Malsiner quindicesima : Sei vittorie nelle ultime sei gare, sette nelle ultime otto: Maren Lundby ha preso in mano le redini della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile dalla scorsa metà di gennaio e non sembra volerle più mollare. La norvegese è padrona di Ljubno (Slovenia) con due salti da 90.5 metri, che valgono l’uno 134.8 punti e l’altro 134.1, per un totale di 268.9. Al secondo posto si classifica Sara Takanashi: la giapponese, al quinto ...

Ginnastica artistica - gli Usa svelano le convocazioni per la Coppa del Mondo : obiettivo Tokyo 2020! : Ieri pomeriggio USA Gymnastics ha ufficializzato i nominativi delle ginnaste che prenderanno parte alle prossime prove di Coppa del Mondo. L’obiettivo della Nazionale più forte del globo, dopo aver qualificato la squadra vincendo il titolo mondiale 2018, ora è indubbiamente quello di ottenere anche i due pass individuali per Tokyo 2020. Ricordiamo infatti, che il nuovo regolamento prevede che ogni Paese possa portare alle Olimpiadi fino a sei ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : Norvegia favorita per trionfare nella staffetta maschile del gelo - Italia per stupire : Il quesito è il seguente: si gareggerà o non si gareggerà a Canmore (Canada), sede di questa gelida tappa di Coppa del Mondo di Biathlon? La domanda sorge spontanea, per citare un’espressione caratteristica di Antonio Lubrano mai tanto adatta al caso trattato. Sì perché nella cittadina dell’Alberta, a 81 chilometri a ovest di Calgary, fa veramente freddo. Le previsioni parlano di range di temperatura dai -22°C ai -28°C. Condizioni ...

Rugby - ufficiale il percorso di avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo : ritiro in Trentino e quattro Test Match : ufficiale il programma della Nazionale italiana di Rugby in vista della Coppa del Mondo in programma in Giappone a partire dal prossimo settembre: gli azzurri si prepareranno al grande appuntamento stagionale con quattro settimane di ritiro in Trentino, per la precisione a Pergine Valsugana, spalmate tra giugno e luglio. Saranno quattro i Test Match di preparazione, tutti molto probanti: si inizierà a Dublino contro l’Irlanda in 10 agosto, ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2019 : azzurri convincenti in qualifica - terza Michela Moioli : Si sono disputate le qualificazioni, maschili e femminili, per le prove individuali di Snowboardcross di Feldberg (Germania) valevoli per la Coppa del Mondo 2019. Ottime notizie sul fronte italiano, con un en plein davvero eccellente e tutti i nostri atleti che avanzano alle finali. Tra gli uomini, per esempio, migliore prestazione per l’australiano Cameron Bolton in 49.74 (ottenuto nella seconda manche) davanti al canadese Eliot Grondin ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : il Provisional Competition Round sorride a Yoshito e Akito Watabe : Si è appena concluso il Provisional Competition Round della tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica in programma a Lahti, in Finlandia: sul trampolino HS130 della località finlandese a primeggiare sono stati i nipponici Yoshito e Akito Watabe, che hanno chiuso rispettivamente primo e secondo con 129.9 e 129.8 punti. A seguire i giapponesi una coppia di austriaci, con Mario Seidl a quota 122.7 e Wilhelm Denifl a 119.7, mentre in quinta ...