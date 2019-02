Concorsone Cavallari | Raggi assuma tutti gli idonei

romadailynews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) “Il sindacoproceda all’assunzione diglial concorso per istruttori amministrativi da me bandito nel 2010.Circa mille persone attendono il contratto di lavoro guadagnato con anni di studio e attesa infinita, un sacrificio che rischia di vanificarsi a settembre prossimo con la scadenza delle graduatorie.Gli uffici capitolini sono sempre più carenti di risorse, i municipi vivono sull’orlo del collasso: il Campidoglio convochi a stretto giro glie impieghi questi lavoratori, giovani e qualificati, per dare nuovo slancio ad una macchina amministrativa che cade a pezzi”.Così, in una nota, Enrico, consigliere della Regione Lazio e già assessore alle Risorse umane di Roma Capitale.“Ildel 2010, 1995 posti di lavoro divisi tra 22 figure professionali, rappresenta, ad oggi, l’ultima grande iniziativa sulle politiche del personale ...