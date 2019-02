Clima e obiettivi dell’Accordo di Parigi | l’Australia potrebbe raggiungerli 5 anni prima

Clima & Salute - OMS : raggiungendo gli obiettivi dell’Accordo di Parigi “si salverebbero un milione di persone l’anno” : Secondo un rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, presentato alla conferenza COP24 in corso in Polonia, se si raggiungessero gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi si salverebbero un milione di vite l’anno. L’esposizione all’inquinamento dell’aria, sottolinea il report, causa 7 milioni di morti l’anno nel mondo, e costa 5,11 trilioni (migliaia di miliardi) di dollari in ...