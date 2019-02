CLAUDIO BAGLIONI Rispolvera ' Acqua dalla Luna' | ha finito il repertorio? | Sanremo 2019

Sanremo 2019 - CLAUDIO BAGLIONI sale sul palco dell'Ariston vestito come un catarifrangente : Chissà se per fare l'abito con cui Claudio Baglioni è sbucato sul palco del teatro Ariston ad aprire la penultima serata del Festival di Sanremo hanno usato il cuki, la famosa carta d'alluminio, o i catarifrangenti. Forse entrambi, visto l'inquietante luccichio argenteo, che faceva pandan coi capell

Adriano Celentano commenta il Festival di Sanremo 2019. E CLAUDIO BAGLIONI risponde : In convalescenza per un malanno di stagione, e in pausa col suo Adrian per le prossime due settimane, Adriano Celentano commenta il Festival di Sanremo 2019 promuovendo tutti, dalle canzoni alla conduzione, e complimentandosi con Claudio Baglioni per il lavoro innovativo svolto da direttore artistico. Il Molleggiato, che secondo un recente comunicato del Clan Celentano è indisposto al punto da non poter proseguire nella direzione del suo show ...

Sanremo 2019 - CLAUDIO BAGLIONI si immola : "Tutta colpa mia". La confessione su Bisio e Raffaele : Bene, ma non benissimo. Tra le cose che non tornano di questo Festival di Sanremo c'è la coppia Claudio Bisio-Virginia Raffaele. In molti dicono che, quando sono insieme sul palco, non funzionano: sul punto, la critica è scatenata. E nella conferenza stampa del venerdì, Claudio Baglioni fa mea culpa

ROSSELLA BARATTOLO/ Chi è la compagna di CLAUDIO Baglioni? Un unico grande dispiacere... - Sanremo 2019 - : La compagna di Claudio Baglioni si chiama ROSSELLA BARATTOLO, al suo fianco da moltissimi anni, sia come dolce metà che con il ruolo di manager.

Sanremo 2019 - c'è CLAUDIO BAGLIONI sul palco e Matteo Salvini 'impazzisce' : le parole clamorose : Sul palco dell'Ariston nel corso della terza serata c'era Claudio Baglioni, che si esibiva al suo Festival di Sanremo con il brano E tu... E dopo le polemiche che avevano preceduto la kermesse, il definitivo "gesto di pace" da parte di Matteo Salvini. Già, perché il ministro dell'Interno, con discre

Sanremo 2019 - CLAUDIO BAGLIONI e la bordata contro Antonio Ricci : 'Irrilevante' : La guerra tra Striscia la Notizia e Claudio Baglioni prosegue anche durante la conferenza stampa che ha seguito la terza serata del Festival di Sanremo. Interpellato sul Tapiro d'Oro ricevuto da ...

Sanremo - CLAUDIO BAGLIONI e Maria De Filippi dicono no al Festival 2020 : Lo scorso giovedì sera è avvenuta la messa in onda della terza diretta del Festival di Sanremo 2019, che ha visto la cantante Ornella Vanoni presentarsi al Teatro Ariston nelle vesti di valletta d'eccezione. Il cantante di 'Sabato pomeriggio' e direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, all'indomani della seconda diretta della gara sanremese, dichiarava che al momento non intenderà confermarsi al timone dell'evento musicale, per il ...

Simone Cristicchi accusato di plagio a Sanremo : CLAUDIO BAGLIONI dice la sua : Simone Cristicchi viene accusato di plagio con Abbi cura di me al Festival di Sanremo 2019: Claudio Baglioni risponde Al Festival di Sanremo 2019, Simone Cristicchi sembra essere uno dei favoriti alla vittoria. Il cantante riesce a posizionarsi sempre tra i preferiti delle varie classifiche. Ma ecco che spunta la polemica anche sul suo brano […] L'articolo Simone Cristicchi accusato di plagio a Sanremo: Claudio Baglioni dice la sua ...

Striscia la Notizia - altro scoop contro CLAUDIO BAGLIONI : 'Chi è a capo del corpo di ballo di Sanremo 2019' : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce anche il corpo di ballo del Festival di Sanremo . O meglio, ci resta Claudio Baglioni . Già, perché nella puntata di giovedì 7 febbraio, il tg satirico di ...

Paola Massari - ex moglie di CLAUDIO Baglioni/ Foto - 'Altro che panciera' la replica hot a Pio e Amedeo : Paola Massari, ex moglie di Baglioni, risponde a Pio e Amedeo dopo le "accuse" al Festival di Sanremo "Altro che panciera"

Un programma tv per CLAUDIO BAGLIONI in Rai e il terzo Festival di Sanremo nel 2020? Il “dirottatore” è interessato : Si è fatto chiamare "dirottatore" artistico per questa edizione del Festival, ma sulla rotta del futuro sembra non avere idee chiare o perlomeno non vuole dirle: quando su La Stampa dell'8 febbraio è uscita l'indiscrezione di un programma tv per Claudio Baglioni in Rai dopo Sanremo, voce che si aggiunge a quella di un eventuale terza edizione della kermesse a sua guida, il cantautore ha risposto in conferenza stampa di essere potenzialmente ...