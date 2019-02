Chiriches: «Spero di essere convocato già per Firenze»

ilnapolista

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Kiss Kiss Napoli Vlad, difensore del Napoli che sta gradualmente riprendendo l’attività dopo l’intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro, avvenuto il 10 settembre, ha rilasciato ieri alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto ci preme sottolineare delle parole dette dal centrale rumeno:“Sto lavorando con il gruppo e credo che presto troverò la migliore condizione. Vedere i tuoi compagni in campo e non poter dare un contributo è molto duro da digerire. Non so ancora quando rientrerò,di potergià per”. Dove tra l’altro sarà assente Albiol. Ricordiamo che in rosa, oltre a Maksimovic, c’è anche Luperto.Ancelotti “Obiettivi? Crediamo di poter dare battaglia in campionato e sappiamo di poter fare strada in Europa League, il mister ha tanta fiducia in noi e ce la ...