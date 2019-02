Chievo-Roma 0-3 | giallorossi al 4° posto con El Shaarawy | Dzeko e Kolarov

Tris Roma al Chievo : Dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan, la Roma torna a vincere e lo fa con un 3-0 contro il Chievo in occasione dell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Al Bentegodi Di Francesco, a ...

PAGELLE E TABELLINO Chievo-ROMA : Dzeko super - flop Stepinski : Errore che pesa come un macigno nell'economia del match. Rossettini 5 - Anche lui, come Bani, si fa trovare completamente fuori posizione in occasione del primo vantaggio ospite. Gara da dimenticare. ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : tutto facile per la Roma nell’anticipo del venerdì - Chievo battuto 3-0 : tutto facile per la Roma nell’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A di Calcio 2018-2019: i giallorossi emulano i cugini laziali, vittoriosi ieri sull’Empoli, e battono per 3-0 il Chievo al Bentegodi di Verona. Mai in difficoltà i giallorossi, davanti praticamente dall’inizio alla fine: a sbloccare il risultato dopo 9′ è Stephan El Shaarawy, raddoppia un Edin Dzeko apparso davvero in formissima oggi, chiude i ...

La Roma cala il tris a Verona : Chievo battuto 3-0 : La Roma di Eusebio Di Francesco dà continuità di risultati e dopo l'1-1 contro il Milan, dove avrebbe meritato ampiamente di vincere, vince per 3-0 una partita semplice sulla carta ma non per il momento dei giallorossi. I capitolini, infatti, hanno rifilato un perentorio tris al Chievo Verona di Mimmo Di Carlo grazie alle reti di El Shaarawy, Dzeko e Kolarov. Con questo prezioso successo la Roma aggancia la Lazio al quarto posto a quota 38 ...

Chievo-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-3) : Chievo-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-3) diretta Chievo-Roma: il commento FINALE Tutto facile per la Roma, che firma la pratica e ne fa tre al Bentegodi, per il riscatto dei ragazzi di Di Francesco. Chievo non all’altezza della serata, ma che comunque ci ha provato, pur nel limite dei propri mezzi. Il Chievo parte con determinazione sia all’inizio del primo che del secondo ...

Anticipo serie A - Chievo-Roma 0-3 : 22.24 La Roma vince nettamente a Verona e aggancia la Lazio al quarto posto. In un quarto d'ora o poco più i giallorossi mettono in discesa la gara. Al 9' ottimo scatto di El Shaarawy su verticalizzazione di Nzonzi, con la complicità di un'incertezza difensiva il 'faraone' batte Sorrentino. Al 16' Dzeko salta Hetemaj e infila da posizione defilata.Chievo volenteroso ma scarsamente incisivo. Al 51' Kolarov fa tris dopo un pregevole triangolo ...

