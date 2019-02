Chievo-Roma 0-3 | El Shaarawy più Dzeko e Kolarov | giallorossi quarti

La Roma cala il tris a Verona : Chievo battuto 3-0 : La Roma di Eusebio Di Francesco dà continuità di risultati e dopo l'1-1 contro il Milan, dove avrebbe meritato ampiamente di vincere, vince per 3-0 una partita semplice sulla carta ma non per il momento dei giallorossi. I capitolini, infatti, hanno rifilato un perentorio tris al Chievo Verona di Mimmo Di Carlo grazie alle reti di El Shaarawy, Dzeko e Kolarov. Con questo prezioso successo la Roma aggancia la Lazio al quarto posto a quota 38 ...

Pagelle Chievo-Roma 0-3 - highlights e tabellino del match : Pagelle CHIEVO ROMA – Gli uomini di Eusebio Di Francesco schiantano il fanalino di coda della classifica in questo secondo anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Al Bentegodi gioiscono fin dai primi minuti di gioco i giocatori giallorossi. Sblocca il risultato El Shaarawy che al 9′ approfitta di un’indecisione di due calciatori […] L'articolo Pagelle Chievo-Roma 0-3, highlights e tabellino del ...

Chievo-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-3) : Chievo-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (0-3) diretta Chievo-Roma: il commento FINALE Tutto facile per la Roma, che firma la pratica e ne fa tre al Bentegodi, per il riscatto dei ragazzi di Di Francesco. Chievo non all’altezza della serata, ma che comunque ci ha provato, pur nel limite dei propri mezzi. Il Chievo parte con determinazione sia all’inizio del primo che del secondo ...

Anticipo serie A - Chievo-Roma 0-3 : 22.24 La Roma vince nettamente a Verona e aggancia la Lazio al quarto posto. In un quarto d'ora o poco più i giallorossi mettono in discesa la gara. Al 9' ottimo scatto di El Shaarawy su verticalizzazione di Nzonzi, con la complicità di un'incertezza difensiva il 'faraone' batte Sorrentino. Al 16' Dzeko salta Hetemaj e infila da posizione defilata.Chievo volenteroso ma scarsamente incisivo. Al 51' Kolarov fa tris dopo un pregevole triangolo ...

Chievo-Roma 0-3 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/63 LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi ...

La Roma cala il tris e tiene il passo della Lazio : Chievo dominato ed adesso l’Inter ha il fiato sul collo delle romane [FOTO] : 1/63 Paola Garbuio/LaPresse ...

Chievo-Roma 0-3 La Diretta Tris firmato da Kolarov : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo...

Serie A - Diretta Chievo-Roma 0-2 : la cronaca del match - voti e pagelle : Annuncio Annuncio La Diretta del primo tempo 46' Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione. Chievo-Roma è sul risultato di 0-2. 40' Frey si è fatto male, al suo posto entra Depaoli nel ...

Chievo Roma in Diretta LIVE - Formazioni - Cronaca e Risultati in tempo reale : Chievo Roma Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: 51′ GOL Roma! Dzeko la passa a Kolarov che in questo contropiede calcia potente incrociando nell’angolo per la terza rete giallorossa. Termina il primo tempo 39′ Sostituzione Chievo: fuori Frey, dentro Depaoli 29′ Tiro a botta […] L'articolo Chievo Roma in Diretta LIVE, Formazioni, Cronaca e Risultati in ...

Chievo-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-3) : Chievo-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-3) diretta Chievo-Roma: secondo tempo 51′ GOOOOOOOOOOOOOOL! TERZO GOL DELLA ROMA, KOLAROV! CONTROPIEDE PERFETTO DEI GIALLOROSSI, CON KOLAROV CHE SERVE AL CENTRO DZEKO, CHE CHIUDE IL TRIANGOLO E PREMIA IL MOVIMENTO FILTRANTE DEL TERZINO SERBO, CHE SI INFILA FRA I DIFENSORI, INCROCIA E BATTE SORRENTINO. 49′ Occasione per il Chievo: Djordjevic si ...

Chievo-Roma 0-2 La Diretta El Shaarawy sblocca - raddoppia Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo ...

Live Chievo-Roma 0-2 Apre El Shaarawy - bis di Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo...

Chievo-Roma 0-2 La Diretta El Shaarawy sblocca - raddoppia Dzeko : Chievo e Roma scendono in campo al Bentegodi per la 23a giornata di Serie A. I padroni di casa, ultimi in classifica con 9 punti all'attivo, vengono dal pareggio di Empoli subito in rimonta dopo...

Serie A : Chievo Roma 0-1 - LIVE : In campo Chievo-Roma 0-1 DIRETTA Gol di el Shaarawy al 9' Incerottata, ma obbligata a vincere per continuare la rincorsa al quarto posto. La Roma che scenderà in campo a Verona col Chievo dovrà fare ...