Che Dio Ci Aiuti 5, trama sesta puntata: Turbolenza nel Cuore di Valentina!

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Che Dio Ci5,: Tanti nuovi segreti vengono a galla, tante storie si intrecciano nelladella serie: Che Dio Ci5 in onda su Rai1.In questasaremo ancora coinvolti dall’umanità di Suor Angela nell’aiutare il prossimo in difficoltà. Nico è ancora combattuto e conteso tra Maria e Ginevra. Athos cerca di recuperare il tempo perduto con Emma e inizia a vedere Azzurra con occhi diversi. Valentina e Gabriele in un momento cruciale della loro storia. Prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti di “Che Dio ci5”, cerchiamo di riassumere gli ultimi avvenimenti.Che Dio ci5: Dove eravamo rimasti Al convento fa il suo ritorno Emma, la figlia di Azzurra, che viene subito travolta da una serie di emozioni. Scoprirà e conoscerà, infatti, il suo vero papà. Valentina è in forte ripresa grazie alla terapia ...