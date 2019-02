Centro | né con il Pd versione Pds né con Forza Italia a trazione leghista

Sassuolo-Juventus : Allegri con la formazione migliore - De Zerbi senza mezzo Centrocampo : Tutto esaurito al Mapei Stadium per Sassuolo-Juventus, a dare l’annuncio sul proprio sito ufficiale è la società neroverde. Biglietti esauriti per vedere gli uomini di De Zerbi provare a fermare i bianconeri di Allegri che questa volta non possono sbagliare. Il passo falso in Coppa Italia e lo stop contro il Parma hanno fatto piovere severe critiche e per fermarle sono necessari i tre punti. Sarebbe importante per ridare serenità all’ambiente in ...

Centrodestra - il giornalista : “Uniti a livello nazionale?”. Berlusconi : “Lo chieda a Salvini”. E il ministro risponde con una battuta : “Perché il Centrodestra è diviso a livello nazionale mentre qui, in Abruzzo, sostenete lo stesso candidato?”. La domanda di un giornalista, nel corso della conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale per le Regionali abruzzesi del Centrodestra (che candida Marco Marsilio), è rivolta a Silvio Berlusconi, che replica: “Lo deve chiedere al ministro dell’Interno”. Matteo Salvini, però, risponde con una ...

Isco Juventus - nervi tesi tra Centrocampista e Real. Bianconeri interessati : Isco Juventus – Rapporto che pare essersi quasi del tutto rotto quello tra il centrocampista spagnolo e il Real Madrid. Il giocatore infatti sta vedendo poco il campo da quando sulla panchina dei Blancos siede il nuovo tecnico, Santiago Solari. Evidente che vi sia un feeling mai sbocciato tra il calciatore e l’allenatore. LEGGI ANCHE: Juventus-James […] L'articolo Isco Juventus, nervi tesi tra centrocampista e Real. Bianconeri ...

Voto Abruzzo - il Centrodestra si ricompatta; Salvini - Berlusconi e Meloni insieme - i grillini osservano : Il Voto per l’Abruzzo potrebbe mostrare anche a livello nazionale che il centrodestra è ancora saldo è compatto La campagna elettorale per le regionali abruzzesi fa da sfondo a una ritrovata armonia, in realtà solo apparente, all’interno del centrodestra. Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni parlano insieme a Pescara, in vista del Voto del 10 febbraio, con il candidato governatore Marco Marsilio. L’ultima volta ...

Silvio Berlusconi - 'Centrodestra unito futuro dell'Italia'. Salvini lo frena : 'Ok in Comuni e Regioni ma...' : 'Il centrodestra è il futuro dell'Italia'. Silvio Berlusconi ci crede e da Pescara lancia la sfida per le regionali in Abruzzo , dove il candidato comune a governatore è Marsilio Marsilio di FdI, e ...

Salvini a Pescara con Meloni e Berlusconi. Leader di Fi 'Il Centrodestra è il futuro dell Italia'. Il ministro 'Governo non rischia' : Dallo scontro quotidiano sulla Tav alle tensioni sulla politica estera, mentre in giunta per le immunità è cominciato l'iter per la richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Poi, ...

Salute : Scienza Vita - la sofferenza dei più piccoli al Centro del convegno "Quando il dolore è la voce del bambino" : ... supportando al tempo stesso il processo decisionale dei medici? Dopo il saluto introduttivo di Paola Binetti, prenderanno la parola Carlo Bellieni, neonatologo e vicepresidente di Scienza & Vita, ...

Berlusconi : 'Centrodestra è passato - presente e futuro d'Italia' : "Il centrodestra è il depositario di tutti i valori della nostra civiltà, dei valori occidentali, della libertà, della democrazia, della solidarietà, della cristianità. Lo ha detto il presidente di ...

Silvio Berlusconi e Salvini gelati in diretta dalla Meloni : "So che il Centrodestra unito...". Le loro facce : Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini di nuovo insieme, in una situazione ufficiale davanti alle telecamere. Il centrodestra "classico" torna unito a Pescara, dove i leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega tirano la volata al candidato governatore Marco Marsilio, il candidato u

Torino - sgomberato Centro sociale “L’Asilo” : 6 arresti - 21 attentati con finalità eversive : Durante le operazioni di sgombero del centro sociale eseguiti anche sei ordinanze di custodia cautelare in carcere: i sei sono accusati di aver spedito plichi esplosivi nell'ambito di una associazione sovversiva responsabile anche di alcuni ordigni incendiari contro uffici postali e all'ambasciata di Francia a Roma.Continua a leggere

Silvio Berlusconi vuole la foto a tre del Centrodestra : Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della sera, spende parole positive per Matteo Salvini e sottolinea l'importanza dell'alleanza del centrodestra in vista delle prossime tornate elettorali. La prima è quella nella Regione Abruzzo, dove i tre leader di centrodestra si incontreranno per una conferenza stampa insieme.Il Cavaliere sul ministro dell'Interno dice:I rapporti personali sono buoni come sempre, ispirati alla ...

Intervista a Berlusconi : "Il Carroccio lasci il M5s e torni nel Centrodestra" : il giorno del ritorno dei tre leader del centrodestra, una epifania inconsueta in tempi di governo gialloverde. A undici mesi di distanza dalla conferenza stampa al Tempio di Adriano di Roma, Silvio ...