Caso Englaro | il papà di Eluana | “Chi ci ha attaccato non ha mai chiesto scusa”

: Eluana Englaro, dall’incidente alla morte: cronologia di un caso che divise l’Italia - fattoquotidiano : Eluana Englaro, dall’incidente alla morte: cronologia di un caso che divise l’Italia - GMustacchi : RT @antani1978: Sono già passati 10 anni dallo schifo messo in atto dal centrodestra per il caso di Eluana Englaro. Tanto per ricordarsi q… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Caso Englaro, l'infermiera che curò Eluana: 'Dieci anni dopo rifarei ogni cosa' -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Beppinolo ha raccontato a lungo usando sempre la stessa espressione: “Noi genitori disiamo stati soli per anni. Eravamo come randagi che abbaiavano alla luna”, ricorda all’AdnKronos Salute in occasione di un convegno all’università Statale di Milano, che già nel titolo – ‘10 anni dopo’ – richiama la vicenda della donna 38enne di Lecco, morta dopo 17 anni trascorsi in stato vegetativo, a Udine il 9 febbraio del 2009 nella casa di cura dove era stata trasferita per l’avvio del processo di sospensione dell’alimentazione e idratazione artificiali. Per la battaglia lunga e sfibrante condotta in nome della figlia, “noi genitori siamo stati aggetto di attacchi”.Nei momenti clou, quando si avvicinava l’epilogo, le manifestazioni di attivisti erano all’ordine del giorno. Da Milano a ...