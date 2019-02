Carlo Cori è morto a Sanremo per infarto Chi era il “Vasco dell’Est”

Sanremo - tragico lutto nella notte durante il Festival : addio a Carlo Cori - il Vasco dell'Est : tragico lutto nella notte a Sanremo, dove è morto il cantante rock e produttore Carlo Cori, colpito da un infarto durante un pausa di un concerto al Teatro della federazione operaia che che aveva organizzato durante il Festival all'Ariston. Cori era molto noto nei Balcani e in Europa orientale dove

Sanremo - è morto d’infarto il cantante rock e produttore Carlo Cori : Il cantante rock e produttore Carlo Cori è morto stroncato da un infarto. È successo giovedì sera a Sanremo, durante una pausa di un concerto che aveva organizzato al teatro della Federazione Operaia di via Corradi, dal titolo “Cantando Sanremo for the world“. L’artista era uscito dalla sala per prendere una boccata d’aria quando è stato colto da malore: subito è stato soccorso dal personale del 118 che ha tentato di ...

