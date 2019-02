Cantanti Sanremo 2019 | le 3 canzoni più ascoltate prima della finale

Sanremo 2019 - la scaletta della quarta serata : tocca ai duetti. I Cantanti in ordine di apparizione e tutti gli ospiti : La quarta e penultima serata del Festival di Sanremo sarà dedicata ai duetti. Torneranno a cantare sul palco dell’Ariston tutti e 24 i cantanti in gara, ciascuno accompagnato da uno o più ospiti, con cui presenteranno una versione rivisitata del proprio brano in gara. Tanti i nomi vip da Beppe Fiorello a Noemi e Cristina D’Avena, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Neri Marcorè e ancora Irene Grandi. Il super ospite della serata sarà invece ...

Sanremo 2019 - il programma di stasera (8 febbraio) : Tv - l’ordine di uscita - i Cantanti e gli ospiti. E’ il giorno dei duetti! Sarà ovazione per Ligabue? : Quarta e penultima serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, venerdì 8 febbraio. Tornano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston i 24 concorrenti che, questa sera, saranno affiancati da artisti o band ed eseguiranno una versione riveduta e riarrangiata del pezzo in gara. Non mancheranno i grandi ospiti della musica italiana con l’atteso ritorno a Sanremo di Ligabue. La quarta serata è dedicata ...

Sanremo 2019 : date - Cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...