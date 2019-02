Campioni europei? La concorrenza è il peggior modo per farli nascere | tranne tutti gli

huffingtonpost

: RT @Angi_tech: Partnership per i progetti #UE nelle nove catene del valore. Dall'#auto a guida autonoma alla #fabbricasmart. L'obiettivo è… - eurokleis : RT @Angi_tech: Partnership per i progetti #UE nelle nove catene del valore. Dall'#auto a guida autonoma alla #fabbricasmart. L'obiettivo è… - cephalopodluke2 : RT @Angi_tech: Partnership per i progetti #UE nelle nove catene del valore. Dall'#auto a guida autonoma alla #fabbricasmart. L'obiettivo è… - gabferrieri : RT @Angi_tech: Partnership per i progetti #UE nelle nove catene del valore. Dall'#auto a guida autonoma alla #fabbricasmart. L'obiettivo è… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) La Commissione europea ha bloccato la fusione tra Alstom e Siemens, da cui sarebbe nato il primo "campione europeo" dei sistemi ferroviari, con un fatturato congiunto superiore ai 15 miliardi di euro. Secondo la Commissaria per la, Margrethe Vestager, l'operazione avrebbe dato vita a una società con una posizione dominante che avrebbe potuto esercitare il proprio potere economico e finanziario a danno delle imprese ferroviarie e, in ultima analisi, dei consumatori dei servizi di trasporto di persone e merci su rotaia."Milioni di passeggeri in tutta Europa – ha commentato Vestager – usufruiscono ogni giorno di treni sicuri e moderni. Siemens e Alstom sono entrambidell'industria ferroviaria. Senza adeguati rimedi, quest'unione avrebbe portato a prezzi più alti per i sistemi di segnalamento che garantiscono la sicurezza dei passeggeri per ...