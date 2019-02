Calciomercato Chelsea | Fabregas | ' Hazard? Spero rinnovi | altrimenti andrà al Real Madrid'

Calciomercato Napoli - su Insigne anche il Chelsea : Calciomercato Napoli, Insigne oggetto del desiderio – Maurizio Sarri, che in tre anni molto ha dato alla piazza di Napoli, nella prossima estate potrebbe attuare uno “sgarbo” alla sua ex squadra. L’allenatore del Chelsea, che in questa stagione sta faticando forse più del previsto in Premier League, è alle prese anche con la questione legata […] L'articolo Calciomercato Napoli, su Insigne anche il Chelsea proviene ...

Calciomercato Chievo - chi è Lucas Piazon : arriva in prestito dal Chelsea : "Nel calcio tutto è possibile, sono qui per dare una mano al Chievo. Volevo giocare in Serie A e sono contento di essere qui". Poche parole per raccontarsi ai microfoni di Sky Sport, alla prima cena italiana, e tanta voglia di rimettersi in gioco. Lucas Piazon si è presentato così alla Serie A e al Chievo Verona : il centrocampista offensivo arrivato in prestito dal Chelsea ...

Calciomercato Hazard-Chelsea - Sarri : 'Ha 28 anni - se vuole andare via se ne vada' : ... ha trascinato in Chelsea nella semifinale di ritorno di Carabao Cup contro il Tottenham a Stamford Bridge, segnando una rete decisiva per l'economia della partita, terminata poi ai rigori e vinta ...

Calciomercato Bayern Monaco - Hudson-Odoi chiede la cessione al Chelsea : Stando a quanto riportato sia da Sky Sport Uk che dal Sun, Hudson-Odoi avrebbe mandato una lettera alla dirigenza chiedendo di lasciarlo andare al Bayern Monaco , possibilmente già in questa finestra ...

Calciomercato - Higuain al Chelsea : da Vialli a Morata - tutti i numeri 9 dei Blues prima del Pipita : ufficiale l'avvento del Pipita a Stamford Bridge, avventura in Inghilterra in prestito dalla Juventus. Il centravanti argentino è solo l'ultimo numero 9 con la maglia dei Blues: dall'avvento della ...

Calciomercato Milan - ufficiale Higuain al Chelsea : “Sempre piaciuti i Blues” : Calciomercato Milan – Nella giornata in cui Krzysztof Piatek si è legato al Milan fino al 30 giugno 2023, Gonzalo Higuain ha detto addio il club rossonero, società in cui era in prestito dalla Juventus, per passare adesso anche ufficialmente al Chelsea allenato dal tecnico, nonché suo mentore ai tempi del Napoli, Maurizio Sarri. Si […] L'articolo Calciomercato Milan, ufficiale Higuain al Chelsea: “Sempre piaciuti i Blues” ...

Calciomercato Chelsea : ufficiale l’arrivo di Higuain : Calciomercato Chelsea, Higuain / Gonzalo Higuain è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L’argentino arriva a Londra e raggiunge Sarri con la formula del prestito dalla Juventus fino a fine stagione e indosserà la maglia numero 9. Lo ha annunciato dal sito ufficiale dei Blues che gli danno il benvenuto a Stamford Bridge.Ecco le prime parole del nuovo attaccante del Chelsea:”Quando ti si presenta l’opportunità di arrivare ...

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...

Calciomercato Milan - si stringe per Piatek. Higuain verso il Chelsea : Calciomercato Milan – Sono giorni in cui i tifosi rossoneri sono costretti a trattenere il fiato in attesa di conoscere l’esito del triangolo di Calciomercato tra il loro Milan, il Chelsea e il Genoa e dunque il destino degli attaccanti, Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio […] L'articolo Calciomercato Milan, si stringe per Piatek. Higuain verso il Chelsea ...

Calciomercato - i dettagli dell’affare Morata : passa dal Chelsea all’Atletico Madrid : Calciomercato, Alvaro Morata lascerà il Chelsea facendo spazio ad Higuain, lo spagnolo approda dunque all’Atletico Madrid Il passaggio di Alvaro Morata dal Chelsea all’Atlético Madrid dovrebbe essere completato nelle prossime ore. La formula dell’affare consta di un prestito per 6 mesi con l’opzione in favore dei colchoneros di acquistare in estate il centravanti spagnolo per 50 milioni di euro. Cifre non certo da ...

Calciomercato Milan - Higuain Chelsea : Sarri non si nasconde più : Calciomercato Milan – Il club rossonero presto abbraccerà Piatek. È l’attaccante polacco del Genoa il prescelto a raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain. Quest’ultimo è infatti pronto a lasciare la squadra allenata da Gennaro Gattuso per volare in Inghilterra. Qui in Premier League troverebbe il Chelsea e soprattutto il suo mentore Maurizio Sarri, allenatore con cui […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain ...