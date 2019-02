Calci e pugni nel campionato Juniores | mano pesante del Giudice Sportivo | 24 calciatori

sportfair

(Di venerdì 8 febbraio 2019) In seguito ad una rissa scoppiata sul finire del match tra Casellina e Fortis Juventus 1909, ilha comminato ben 60 giornate di squalifica Ventiquattroatori di due formazionidella provincia di Firenze, 12 della società Casellina di Firenze e altrettanti della Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo, sono stati squalificati dalterritoriale del Comitato regionale Toscana complessivamente per un totale di 60 giornate. Nella motivazione è scritto che le squalifiche sono state inflitte “per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco“, in occasione della partita Casellina-Fortis Juventus 1909 valida per ilunder 19 regionale disputata il 2 febbraio.L’incontro era stato sospeso dal direttore di gara al 42′ del secondo tempo a seguito di una rissa tra i giocatori. In ...