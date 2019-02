Bus che li accompagnava al lavoro sbanda e finisce nel dirupo | 6 minatori morti in Russia

Roma. Linee Bus periferiche : martedì 12 sciopero di 4 ore : martedì 12 febbraio Linee di bus periferiche a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13. Lo

Sonora multa a Wind Tre per l’aBuso dei dati dei clienti - anche senza il loro consenso : Wind Tre incassa una multa ragguardevole ma (ancor più) significativa. Il Garante ha previsto una sanzione di 600.000 euro ai danni dell'operatore unico, reo di aver utilizzato in modo inappropriato i dati dei suoi clienti, naturalmente con fini commerciali e in qualche caso, contro la loro volontà. Come ci comunica anche Mondomobileweb, proprio il Garante ha stabilito che l'operatore di Wind Tre ha violato la normativa per la protezione dei ...

Migranti - a Bussi flash mob anti Salvini Decine di barchette di carta con frasi su accoglienza : Pescara - Un flash mob con Decine di barchette di carta con frasi inneggianti all'accoglienza e alla fratellanza dei popoli è in atto da questa mattina nel parco della Quercia a Bussi sul Tirino, dove per le 11 è atteso l'arrivo del vice premier Matteo Salvini. La singolare iniziativa portata avanti da un gruppo di donne del Pd locale ha come obiettivo quello di prendere le distanze dalla politica portata avanti dal ministro ...

Landini pubblicherà la Busta paga da segretario Cgil : "Gli iscritti devono sapere quanto guadagno" : "Il mio ultimo stipendio era di 2700 euro. quanto guadagnerò da segretario Cgil sinceramente non lo so, di certo pubblicherò la mia busta paga ogni mese perché gli iscritti devono sapere quanto guadagna il segretario generale". Lo ha spiegato in diretta Facebook il segretario generale Cgil Maurizio Landini.Il neo segretario della Cgil ha poi fatto un accenno alla manifestazione dei sindacati del 9 febbraio: "È ...

Papa ammette : “Ci sono suore aBusate dai preti - maltrattamenti sulle donne anche nella chiesa” : "Il maltrattamento delle donne è un problema che esiste anche nella Chiesa, ci sono stati dei chierici che hanno fatto questo, ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che l'hanno fatto" ha ammesso Bergoglio, assicurando: "È un problema su cui già si è intervenuto sospendendo i colpevoli e mandandoli via ma su cui bisogna fare di più anche sciogliendo le congregazioni religiose"Continua a leggere

ABusi sulle suore - il Papa ammette : “Sono un problema. Bisogna fare di più - anche sciogliendo alcune congregazioni” : “E’ vero, gli Abusi sulle suore sono un problema”. L’ammissione di Papa Francesco arriva durante il volo di ritorno da Abu Dhabi, dove il Pontefice ha celebrato la prima messa pubblica nella penisola araba. Dopo le numerose denunce raccontate dal Fatto Quotidiano, ultima quella di Doris Wagner che ora si batte per la parità di genere all’interno della Chiesa e ha raccontato di essere stata violenta dal sacerdote Hermann ...

Il calcio è Business - ma perché noi tifosi dovremmo spendere? : L’articolo di Bellinazzo Piaccia o meno, la “Società Sportiva calcio Napoli” è sempre più un’azienda finanziaria ma sempre meno una “Società Sportiva”. Piaccia o meno, il metro di misura del valore di una Società Sortiva, si misura con i titoli vinti e non certo attraverso le plusvalenze, i bilanci (per altro in rosso, a quanto pare) e la visibilità europea. Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 ORE” ...

A Roma anche i murales diventano parcheggi aBusivi : “Le vie e le piazze andranno ridisegnate privilegiando il trasporto pubblico, i pedoni e i ciclisti. Si andrà in questa direzione attraverso l'introduzione di aree pedonali, zone 30 e un adeguato arredo urbano capillare”. Così recitava uno dei punti della sezione Trasporti e mobilità, la prima del p

Anche marzo 2019 con rimodulazioni TIM : le utenze Business fisse colpite dagli aumenti : Emerge proprio oggi 4 febbraio una brutta notizia sul fronte delle rimodulazioni TIM, considerando che, dopo il nostro ultimo punto della situazione in merito ai rincari in arrivo a febbraio per i privati (qui trovate gli ultimi aggiornamento sul tema), ora bisogna concentrarsi su un altro target. In particolare, nelle ultime ore sono emerse delle segnalazioni che preannunciano dei rincari in arrivo Anche durante il mese di marzo, questa volta ...

Xerra - Iren : sostenibilità è anche opportunità di new Business : Milano, 4 feb., askanews, - Tempo - inteso come sviluppo di lungo periodo - e coinvolgimento degli stakeholder: queste le variabili di fondo delle scelte di sostenibilità operate in azienda, secondo ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Novara è la prima finalista! Paola Egonu e Michelle Bartsch schiantano Busto Arsizio : Netto successo di Novara nella prima semifinale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Le ragazze allenate da Massimo Barbolini liquidano Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-22; 25-21; 25-19) e conquistano l’accesso alla finale di domani aspettando l’esito della sfida tra Scandicci e Conegliano per conoscere il nome della propria avversaria. Risultato dell’incontro mai in discussione per le Campionesse d’Italia e ...

Maturità 2019 ultime notizie - Bussetti tra caos e polemiche : ‘Proteste? Qualcuno cambierà idea’ : I primi cambiamenti posti in essere dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, stanno facendo discutere il mondo della scuola: in modo particolare, le modifiche apportate alla procedura degli Esami di Stato hanno suscitato le proteste di docenti e studenti. Esame di Stato 2019, Bussetti: ‘Se Qualcuno protesta, cambierà idea’ Il titolare del dicastero di Viale Trastevere, a questo proposito, è intervenuto ...

Formiche in ospedale - l'Asl denuncia : attirate con Bustine di zucchero : L'avvistamento di nuove Formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è 'sospetto' e arriva dopo il ritrovamento di 'bustine di zucchero aperte sparse su alcuni armadietti del personale sanitario'...

Maturità 2019 - Bussetti : "Non sarà difficile"/ Ministro dell'Istruzione : "Ecco perché cambia l'esame di Stato" : Maturità 2019, Marco Bussetti: "Non sarà difficile". Il Ministro dell'Istruzione poi spiega: "Ecco perché cambia l'esame di Stato"