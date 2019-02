Brasile | incendio al centro sportivo del Flamengo | 10 morti Ultime notizie video | rogo

Incendio al centro sportivo del Flamengo - in Brasile : almeno 10 morti - Sky TG24 - : Le fiamme hanno distrutto gli alloggi delle giovani reclute del noto club carioca. Le vittime hanno tra i 14 e i 17 anni e non sono ancora state identificate. Tre persone sono rimaste gravemente ...

Brasile : 10 morti per un incendio al centro sportivo del Flamengo : Dieci persone sarebbero decedute nel corso di un vasto incendio che ha colpito il centro sportivo del Flamengo, la famosa squadra di calcio brasiliana di Rio de Janeiro, situato nel quartiere Urubu nella parte ovest della città carioca. Come riferisce il quotidiano online "g1 globo", l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 5:10 del mattino di oggi venerdì 8 febbraio secondo il fuso orario di Rio de Janeiro, quando in Italia erano circa le ...