Brasile | 10 morti per un incendio al centro sportivo del Flamengo

Brasile - incendio al centro sportivo del Flamengo : almeno 10 morti : Dieci morti, tre feriti gravi, uno dei quali gravissimo. È tragico il bilancio, il primo bilancio, dell'incendio che questa mattina verso le 5 del mattino ha distrutto il centro d'allenamento del ...

Cede diga in Brasile - morti e centinaia di dispersi

Brasile - morti e decine di dispersi nel crollo di una diga mineraria. L’onda di fango e detriti ha distrutto un villaggio : Duecento dispersi è il bilancio provvisorio del crollo di una diga di scarti minerari avvenuta venerdì in Brasile. Il disastro è avvenuto a Brumadinho, una piccola località del Minas Gerais, lo stesso Stato dove tre anni fa un’altra diga cedette a Mariana, causando il più grande disastro ambientale della storia del paese. Secondo quanto reso noto dalla società Vale, proprietaria dell’impianto, il crollo si è registrato nel primo pomeriggio a ...