Bologna | cosa fare nel weekend dell' 8 | 9 e 10 febbraio

Inter - caos totale! I nomi in cinese sono la cosa più chiara in campo : Spalletti cambia e perde (ancora) - il Bologna ringrazia : Inter sconfitta a San Siro dal Bologna. Spalletti ripropone le ali ma resta ancora senza vittorie nel 2019: Nainggolan e Perisic tradiscono la fiducia dell’allenatore, il Bologna torna alla vittoria dopo 15 partite Dopo il triplice fischio dell’arbitro, seguono tutti quelli più rumorosi e assordanti di San Siro. L’ultima immagine la dice lunga: Spalletti impietrito con lo sguardo fisso nel vuoto. L’Inter perde in casa contro il Bologna per ...

Bologna - Mihajlovic ha qualcosa in… serbo : esordio a San Siro contro l’Inter - dal suo passato riparte la carriera dell’allenatore : Svolta in casa casa Bologna,è una situazione delicatissima per i rossoblu che devono fare i conti con una situazione delicatissima di classifica. Ma facciamo un passo indietro, in estate i primi contatti tra Filippo Inzaghi ed il club rossoblu, SuperPippo aveva appena concluso una stagione entusiasmante sulla panchina del Venezia sfiorando anche la storica promozione in massima categoria. Il Bologna decide di affidare la panchina al ...

Inzaghi : 'E' iniziato qualcosa di nuovo - così ci salviamo. Il Milan e la maledizione della 9? Penso al Bologna' : Filippo Inzaghi , tecnico del Bologna , parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Spal: 'Questo Bologna è cambiato, ma lo avevo detto: il modulo lo fanno i giocatori, Orsolini e Sansone permettono di giocare a tre davanti. Oggi la squadra mi è piaciuta ...