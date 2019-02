Biathlon | Nicole Gontier fuori zona punti in Coppa del Mondo

Biathlon - Staffette Hochfilzen 2018 : definiti i quartetti dell’Italia. Alexia Runggaldier vince il ballottaggio con Nicole Gontier : Si chiude ad Hochfilzen, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 11.15 è in programma la staffetta femminile, mentre dalle ore 14.00 si terrà la staffetta maschile. Saranno al via entrambe le formazioni dell’Italia. Per quanto riguarda il quartetto femminile in prima frazione ci sarà Lisa Vittozzi, poi toccherà ad Alexia Runggaldier, che ha vinto il ...