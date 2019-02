Bezos denuncia ricatto di giornale vicino a Trump

Jeff Bezos denuncia il ricatto di un tabloid vicino a Trump : Jeff Bezos , fondatore di Amazon Jeff Bezos , il fondatore di Amazon, ha pubblicamente accusato il tabloid americano National Enquirer di estorsione e minaccia nei suoi confronti. Rifiutando di cedere al ricatto , il patron della multinazionale di ecommerce ha pubblicato le prove dell’intimidazione in un lungo post sulla piattaforma online Medium. Tutto inizia quando David J. Pecker, a capo del gruppo American Media, a sua volta proprietario ...

Jeff Bezos denuncia : "Tabloid vicino a Trump minaccia di pubblicare mie foto osé" : "No grazie Mr Pecker", dice Jeff Bezos su Medium e denuncia di essere stato oggetto di "ricatto" e di un "tentativo di estorsione" da parte del National Enquirer, il tabloid scandalistico controllato dalla American Media Inc (Ami) di proprietà di David Pecker, alleato e amico di vecchia data di Donald Trump. "No grazie, Mr Pecker" scrive dunque il Ceo di Amazon prima di aggiungere con una punta di ironia: "Mi è stata fatta ...