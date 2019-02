Basket femminile | Coppa Italia 2019 | il nuovo tabellone dopo la rinuncia di Napoli Date

Basket femminile - Eurolega 2019 : Schio vince in casa contro il CCC Polkowice : Vittoria importantissima del Famila Schio, che nella dodicesima giornata dell’Eurolega di Basket femminile ha sconfitto per 83-69 le polacche del CCC Polkowice. Un successo che permette alla formazione di veneta di agganciare in classifica le francesi del Lille al sesto posto e di poter puntare ancora alla qualificazione all’Eurocup. Una stupenda prestazione di Sandrine Gruda, assoluta trascinatrice di Schio con 23 punti a referto. ...

Basket femminile - le migliori italiane della 16a giornata di Serie A1. Jasmine Keys senza rivali nella vittoria di San Martino di Lupari - bene Fabbri e Romeo : nella sedicesima giornata di un campionato di Serie A1 che continua senza Napoli e con parecchie sue giocatrici trasferitesi altrove, a dominare la scena italiana è Jasmine Keys, oramai un punto fermo di San Martino di Lupari e potenziale candidata a diventare un perno delle future Nazionali. La vicentina è andata molto vicina a ritoccare il proprio massimo in carriera per valutazione, con il 25 ottenuto nella sfida contro il Geas Sesto San ...

Basket femminile - 16a giornata Serie A1 2019 : Schio sbanca Venezia e torna prima! Successi per Ragusa e Broni : Si è conclusa la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La scena è stata tutta per la sfida al vertice tra Venezia e Schio, vinta dalle Campionesse d’Italia tornate così al comando della classifica (anche se con una partita in più rispetto alla diretta avversaria). Poche sorprese negli altri incontri in programma, dove sono arrivate le vittorie esterne di Ragusa e Broni, rispettivamente sul campo di ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : c’è il big match - Venezia-Schio vale la vittoria della regular season : E’ arrivato il grande giorno dello scontro diretto. Nella 15a giornata della Serie A1 di Basket femminile si affrontano l’Umana Reyer Venezia ed il Famila Schio. Una sfida che vale il primato nella regular season. Venezia ha due punti di vantaggio ed inoltre ha vinto all’andata di cinque punti e dunque con un successo metterebbe una seria ipoteca sull’essere testa di Serie numero uno ai playoff (giocare sempre con il ...

Basket femminile - Eurocup 2019 : Venezia rimontata ed eliminata da Montpellier : Clamoroso ed inaspettato crollo della Reyer Venezia, che subisce una pazzesca rimonta da parte delle francesi del Basket Lattes Montpellier nel ritorno degli ottavi di finale di Eurocup. Le venete difendevano il +19 dell’andata e sono incredibilmente state sconfitte dalle transalpine per 83-60. Non bastano 15 punti di Steinberga alla Reyer, mentre Montpellier trova le super prestazioni di Bankole (25 punti) e Whitcomb (24). Subito un ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : colpo esterno di Schio a Bourges. Decisiva una tripla di Lavender nel finale : Vittoria molto importante per il Famila Wuber Schio a Bourges: il 70-75 con cui la formazione allenata da Pierre Vincent è corsara in Francia nell’11° turno di Eurolega 2018-2019 significa che sono ancora vive le speranze di approdare ai playoff di EuroCup agguantando il sesto posto nel girone A. Decisiva una tripla di Jantel Lavender (11 punti) negli ultimi 30 secondi di gara; in doppia cifra per Schio anche Allie Quigley con 18 punti e ...

Basket femminile : da Macchi a Venezia a Tagliamento in Spagna - cosa cambia in Serie A1 con le giocatrici svincolate da Napoli : L’uscita di scena della Dike Basket Napoli dalla Serie A1 2018-2019 ha provocato, oltre alle conseguenze in termini di sanzioni (tre mesi di inibizione alla presidente Filomena D’Angelo, ammenda di 16.000 euro e annullamento di tutte le partite fin qui giocate), lo svincolo delle giocatrici, che si stanno accasando proprio in questi giorni un po’ in tutt’Italia e non solo. Isabelle Harrison, che aveva già lasciato la ...

Basket femminile - le migliori italiane della 15a giornata di Serie A1 : Giulia Arturi e Raffaella Masciadri - veterane protagoniste : In attesa di conoscere quali saranno gli sviluppi relativi all’abbandono di Napoli, si è disputata in questo fine settimana la quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Schio ha superato agevolmente Torino, mentre Ragusa ha travolto Broni e si è confermata la terza forza del campionato. Ritorno al successo anche per Lucca, San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni. Turno privo di acuti significativi da parte ...

Basket femminile - 15^ giornata Serie A1 2018-2019 : Schio domina Torino - tutto facile anche per Ragusa : Aspettando di conoscere ancora il futuro della Dike Basket Napoli, continua la Serie A1 di Basket femminile con la quindicesima giornata. La capolista Venezia era proprio impegnata in Campania e dunque non è scesa in campo e ne ha subito approfittato il Famila Schio, che ha passeggiato in casa contro la Fixi Torino per 80-47 con Gemelos (15 punti) e Gruda (14) migliori marcatrici, portandosi a -2 dalla Reyer. tutto molto facile anche per la ...

Basket – Serie A1 femminile - la Dike Napoli si ritira e la Fip annuncia azioni legali : Basket – Serie A1 femminile, la querelle relativa al ritiro della Dike Napoli sembra non essere affatto finita: la Fip non ci sta “A seguito della rinuncia alla partecipazione al campionato di A1 femminile della Dike Basket Napoli la Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver dato mandato ai propri avvocati per l’avvio, nelle sedi opportune, di azioni legali nei confronti della dirigenza del club partenopeo e di tutti ...

Basket – Serie A1 femminile - la Dike Napoli si ritira : “accarezzare quel sogno è stato fantastico” - i post social di Chicca Macchi e Chiara Pastore : La Dike Basket Napoli si ritira: i post social malinconici di Chicca Macchi e Chiara Pastore Il Basket rosa perde una pedina importante del campionato di Serie A: dopo averle provate davvero tutte, la Dike Basket Napoli ha deciso di ritirarsi dal campionato massimo femminile italiano di pallacanestro. “Da alcuni mesi la dirigenza della Dike Basket ha portato avanti attraverso mille peripezie logistiche ed organizzative le proprie ...

Basket – Serie A1 femminile - niente da fare per Dike Napoli : “non ricorrono i presupposti minimi per proseguire l’attività” : Serie A1 femminile. Rinuncia Dike Napoli. Non ricorrono i presupposti affinché il club possa proseguire l’attività La Federazione Italiana Pallacanestro, dopo aver esperito, nel corso delle ultime ore, ogni tentativo possibile di concerto con LBF, GIBA e USAP, per evitare il ritiro dal massimo campionato nazionale femminile della Dike Basket Napoli, comunica che non ricorrono i presupposti minimi affinché il club possa proseguire ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : Schio cerca il riscatto contro Torino - rinviata Napoli-Venezia : Grande incertezza alla vigilia della quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nella giornata di ieri Napoli ha annunciato attraverso uno scarno comunicato la propria rinuncia a proseguire il campionato, ma la Federazione ha fissato un incontro con le atlete e lo staff tecnico della società partenopea lunedì 28 gennaio con lo scopo di valutare ogni possibile via per garantire la regolarità della competizione sino alla ...

Basket – Serie A1 femminile : la Dike Napoli si ritira dal campionato - la FIP chiede un incontro con la società : Serie A1 femminile. Rinuncia Dike Napoli. Sospesa la gara del 27 gennaio contro la Reyer Venezia. Lunedì 28 gennaio la FIP incontrerà atlete e staff tecnico del club alla presenza di LBF, GIBA e USAP La Federazione Italiana Pallacanestro, preso atto della volontà della società Dike Basket Napoli SSDARL di ritirarsi dal campionato di Serie A1 femminile, ha immediatamente sospeso la disputa della gara della squadra partenopea contro la Reyer ...