Basket | Eurolega | Milano batte Darussafaka 90-78

Basket - Eurolega 2019 : terzo successo consecutivo per Milano! L’Olimpia supera il Darussafaka e si rilancia nella corsa playoff : Vittoria sofferta ma fondamentale per Milano nella 22a giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. La formazione di Simone Pianigiani ha sconfitto con il punteggio di 90-78 la squadra turca del Darussafaka al termine di un incontro reso ancora più complicato dalle tante assenze. L’Olimpia ha fatto la differenza nella prima parte dell’ultimo quarto, trovando l’allungo decisivo grazie al tiro da tre punti. Terza vittoria ...

LIVE Olimpia Milano-Darussafaka Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra AX Armani Exchange Olimpia Milano e Darussafaka Istanbul, valevole per la 22esima giornata della regular season di Eurolega. Il gruppo allenato da Simone Pianigiani si rituffa in Europa dopo aver subito una clamorosa sconfitta a tavolino in Campionato a Pistoia per aver schierato il neo-tesserato James Nunnally nonostante dovesse scontare una giornata di squalifica. La società ...

Diretta Milano Darussafaka / Streaming video e tv : Olimpia sempre vincente nello scontro - Basket Eurolega - : Diretta Milano Darussafaka, Streaming video e tv: l'Olimpia affronta l'ultima squadra della classifica di Eurolega e ha la possibilità di vincere ancora.

LIVE Milano-Darussafaka - Eurolega Basket in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà questa sera l’incontro di Eurolega (22° turno) che mette di fronte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e il Darussafaka. Gli uomini di Simone Pianigiani si trovano con 10 vittorie e 11 sconfitte assieme al Baskonia, che però è davanti per differenza canestri favorevole nello scontro diretto. Per questa ragione è importante dar seguito alla vittoria conseguita contro il Gran Canaria al supplementare, pur con ...

Basket - Eurolega - l'Olimpia Milano contro Darussafaka. Pianigiani : 'Tante assenze - sarà dura' : Milano - Non sarà una partita facile, avverte Simone Pianigiani, La sfida tra l' Olimpia Milano e il Darussafaka per la 22ma giornata di Eurolega, sarà una partita atipica, spiega il coach dell'Armani ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano ospita il Darussafaka con il ritorno in campo di Nemanja Nedovic : Tra 24 ore l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano scenderà in campo per la partita numero ventidue dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte c’è il fanalino di coda della classifica di regular season, il Darussafaka. La formazione di Istanbul ha vinto appena tre partite in tutta la stagione, contro Buducnost, Olympiacos e Baskonia. Nel match di andata, però, mise a dura prova l’Olimpia, che vinse per 92-98 nella giornata in cui ...

Basket femminile - Eurolega 2019 : Schio vince in casa contro il CCC Polkowice : Vittoria importantissima del Famila Schio, che nella dodicesima giornata dell’Eurolega di Basket femminile ha sconfitto per 83-69 le polacche del CCC Polkowice. Un successo che permette alla formazione di veneta di agganciare in classifica le francesi del Lille al sesto posto e di poter puntare ancora alla qualificazione all’Eurocup. Una stupenda prestazione di Sandrine Gruda, assoluta trascinatrice di Schio con 23 punti a referto. ...

Basket - Fiba : inizia l'era Zagklis : 'Dialogo aperto con l'Eurolega' : Andreas Zagklis, nuovo Segretario Generale della Fiba, ha scelto una tavola rotonda con la stampa internazionale per fare la prima uscita pubblica al quartiere generale di Mies, nella periferia di ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano-Darussafaka Istanbul. Programma - orario e tv : Si disputerà venerdì la ventiduesima giornata di Eurolega 2018-2019, che vedrà l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano impegnata contro il Darussafaka. A livello europeo l’Olimpia viene da una vittoria rocambolesca al supplementare in casa del Gran Canaria, nella quale ha però perso Arturas Gudaitis per un grave infortunio occorso nella prima metà di gara. La buona notizia è che sulla via del ritorno c’è Nemanja Nedovic, che ...

Basket Eurolega Milano : impresa sul Gran Canaria con Nunnally - ma Gudaitis va ko : Più forte del quinto fallo precoce di Mike James, che salta metà quarto periodo e l'intero supplementare, e soprattutto del preoccupante infortunio al ginocchio sinistro di Arturas Gudaitis: Milano ...

Basket - Eurolega 2019. Simone Pianigiani : “Orgoglioso della vittoria a Gran Canaria - Nunnaly incredibile” : Milano festeggia l’importantissima vittoria sul campo di Gran Canaria in Eurolega, l’Olimpia si è imposta in terra spagnola dopo un tiratissimo supplementare per 106-104 e porta a casa due punti pesantissimi nella rincorsa verso i playoff della massima competizione continentale. I Campioni d’Italia gioiscono per il risultato ma sono in apprensione per l’infortunio di Arturas Gudaitis che ha lasciato il campo nel secondo ...

Basket Eurolega - Milano sbanca Gran Canaria : 106-104 d.t.s. : L'AX Milano nonostante la sfortuna , Gudaitis k.o. per un forte trauma distorsivo al ginocchio sinistro, verrà rivalutato al ritorno in Italia, strappa un preziosissimo 106-104 dopo un supplementare ...