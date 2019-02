ilfattoquotidiano

: Da Il Fatto Quotidiano - Cascavel47 : Bankitalia, Tria e la Lega vogliono riconfermare il vicedirettore generale: Di Maio e M5s frenano… - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - Musso___

(Di venerdì 8 febbraio 2019) La conferma deldiè il nuovo fronte che incendia i rapporti tra M5s e. Giovedì in Consiglio dei ministri Luigi Disi è opposto al via libera a Luigi Federico Signorini, sostenuto – oltre che da via Nazionale – dal ministro del Tesoro Giovannie dallaL’incarico di Signorini scade l’11 febbraio e il 16 gennaio scorso il Consiglio Superiore di Via Nazionale aveva proposto la sua conferma. Ma spetta al premier Giuseppe Conte, di concerto col ministro dell’Economia e sentito il Cdm, trasferire la proposta al presidente della Repubblica, che con un decreto formalizza la nomina. Nel Cdm notturno di ieri, la proposta diSignorini ha visto salire in trincea il M5s, che vuole andare a fondo nell’opera di “spoil system” dei tecnici. E, non a caso, oggi Diannuncia la rotazione di 10 direttori ...