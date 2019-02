Avengers | Endgame | registi pentito di aver lavorato al film Scelta affrettata e

Avengers : Endgame - ecco riassunto ufficiale e nuovi costumi : Bisogna ammetterlo: né il trailer diffuso alla fine del 2018 né lo spot andato in onda durante il Super Bowl hanno rivelato granché su come sarà Avengers: Endgame, l’attesissimo ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe così come lo conosciamo oggi. Alcune indiscrezioni, in effetti, confermano che tutti i materiali promozionali che saranno diffusi da qui all’uscita del film, prevista da noi il prossimo 24 aprile, attingeranno ...

Avengers : Endgame - il film durerà 3 ore e dividerà l'universo Marvel in due parti (RUMORS) : Secondo i fratelli Russo, è probabile che il film "Avengers: Endgame" raggiunga e superi anche le 3 ore. Questo perché, ponendosi alla conclusione di un ciclo di ben 22 pellicole, richiede un tempo decisamente superiore a quello solito per essere sviluppato al pieno delle sue possibilità. Non è questa però la più grande novità di cui si vocifera in queste ore. Sembrerebbe infatti che, dopo Endgame, i film Marvel non proseguiranno con le modalità ...

Avengers : Endgame - lo spot del Super Bowl LIII nel dettaglio : Lo spot si apre con un piccolo tributo ai caduti di Infinity War , giusto per ricordarci ancora una volta che ci troviamo in un mondo che si è dissolto per metà, come si nota anche dal logo dei ...

Superbowl : potrebbero essere proiettati i trailer di Avengers Endgame e Toy Story 4 : Domenica 3 febbraio 2019, in Italia durante la nottata tra il 3 e il 4 febbraio, andrà in onda l'edizione il Superbowl LIII, uno dei più grandi eventi sporti dell'anno. La sua importanza è tale che gli introiti pubblicitari guadagnati con le pubblicità messe in onda durante la competizione sono stellari ed un evento così capillare che è usato come trampolino anche per i trailer dei film più attesi dell'anno. Uno dei motivi che hanno fatto la ...

Avengers : Endgame - ecco le tre armature di Iron Man che vedremo nel cinecomic : A rivelarlo è stato un post dell'utente 1414falconfan solitamente molto attendibile quando si parla di leak dedicati al mondo LEGO che anticipa l'uscita di un set che includerà ben tre versioni ...

Avengers Endgame - possibile addio di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man - : Ma quelle che potrebbero riguardare Downey Jr non sono le uniche novità nel mondo Marvel . Anche i contratti di Chris Evans , Capitan America, e Chris Hemsworth , Thor, sono in scadenza quest'anno. ...

Avengers : Endgame - lo spot di Audi rivela un possibile spoiler : Il trailer di Avengers: Endgame mette una suspense infinita, mostrando il mondo dopo lo schiocco di dita di Thanos che ha spazzato via metà dell'universo. Tutto è buio e alcuni dei nostri eroi ...

Avengers 4 " Endgame : il protagonista assoluto del trailer è Deadpool! : Dopo mesi d'attesa la Marvel ha finalmente rilasciato il primo trailer di Avengers 4 : l'ha fatto venerdì 5 dicembre, svelando al mondo il titolo del nuovo cinecomic - Avengers: Endgame - e battendo ogni record in fatto di visualizzazioni, 289 milioni nelle sole 24 ore successive. La prima clip non ha soltanto generato migliaia ...

Avengers 4 : ecco la reazione di Thanos al trailer di Endgame : La clip mostra gli eroi 'rimasti' dopo Infinity War in difficoltà per risollevare la situazione del mondo dopo l'ormai storico schiocco di dita di Thanos. ecco la reazione di Brolin a Avengers: ...

'Avengers : Endgame' - in arrivo il quarto capitolo della saga dei vendicatori : La Marvel ha rilasciato il primo trailer ufficiale di "Avengers: Endgame", in uscita ad aprile del prossimo anno in tutti i cinema. La pellicola proporrà diverse novità che dovrebbero affascinare e incuriosire la nutrita schiera di appassionati del genere. Nel breve filmato della durata di 2 minuti diffuso dall'azienda americana, i fan dei supereroi della Marvel non avranno potuto fare a meno di notare il ritorno di Occhio di Falco in una nuova ...

Avengers 4 - Endgame : il culmine di 22 film interconnessi - poster online : I Marvel Studios hanno rilasciato il teaser trailer ufficiale di Avengers 4, rivelando il titolo del sequel di Infinity War: Endgame. Il titolo è abbastanza chiaro, quello che vedremo è la fine di ciò che è iniziato 10 anni fa con Iron Man ed è la soluzione al finale di Infinity War, quando Thanos, con il Guanto dell'Infinito ha schioccato le dita e ha cancellato metà della vita sul nostro pianeta. Nella prima sinossi, Endgame viene descritto ...

Thanos potrebbe tornare in Fortnite in occasione dell'uscita del trailer di Avengers : Endgame : In concomitanza con l'arrivo nelle sale di Avengers: Infinity War, il villain della pellicola Thanos fece il suo esordio in Fortnite con una modalità a tempo limitato che permetteva ai giocatori di impersonare lo spietato titano.Con l'uscita oggi del primo trailer dell'ultimo capitolo della saga Avengers, Avengers: Endgame, alcuni dataminer hanno scovato alcune piccole modifiche ai file di Thanos in Fortnite che potrebbero suggerire come il ...

'Avengers : Endgame' - diffuso il primo trailer italiano dell'attesissimo film Marvel : A distanza di pochi giorni dalla diffusione del nuovo trailer di "Captain Marvel", i vertici dei Marvel Studios hanno finalmente rilasciato l'attesissimo primo trailer del quarto film dedicato agli Avengers e sequel di "Infinity War". Come anticipato dai diversi rumors circolati negli scorsi giorni, il titolo del nuovo capitolo della saga dedicata ai Vendicatori sarà intitolato "Avengers: Endgame". Avengers 4: la fine di un ciclo Come suggerisce ...