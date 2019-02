Auto | controtendenza in Germania | crescono le vendite delle diesel

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Le previsioni per il prossimo futuro danno per spacciati i motori. D’altro canto, direte voi, come potrebbe essere diversamente? Lo sviluppotecnologie di elettrificazione galoppa congiuntamente a blocchi del traffico ed ecotasse. Ilha i giorni contati.A differenza di quanto avviene nel resto d’Europa però, inla crisi delper Volkswagen sembra non essere mai iniziata. In netta, la casa tedesca ha chiuso un 2018 che ha visto una crescita degli ordini di veicoli a gasolio.I numeri ci dicono che, lo scorso anno, ledi veicoli equipaggiati con la più recente tecnologiasono passate dal 39% del 2017 al 43%.“In, il dibattito suivive di emozioni e spesso si allontana dai fatti. Date la sua alta efficienza e le sue prestazioni e alla luce dei cambiamenti climatici, il motorerimarrà ...