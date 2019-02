Atletica | tutto pronto al Palaindoor di Ancona per i campionati italiani under 18

Atletica – Tutto pronto per la nuova stagione Indoor : Al via la nuova stagione Indoor di Atletica: tutti i dettagli Ai blocchi di partenza la nuova stagione agonistica dell’Atletica, con le prime manifestazioni per l’attività Indoor. Neppure il tempo di far trascorrere le festività di inizio anno e arriva subito il weekend inaugurale, tra il 5 e il 6 gennaio, in tre sedi diverse: Ancona, per entrambe le giornate, e aprono le porte anche gli impianti di Padova (sabato) e Bergamo (domenica). ...

Atletica – Campaccio Cross Country : tutto pronto per la 62ª edizione a San Gregorio su Legnano : Atletica: domenica 6 gennaio la 62ª edizione del Campaccio Cross Country a San Gregorio su Legnano Un cast di alto livello ancora una volta al 62° Campaccio Cross Country, domenica 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano) per il primo appuntamento del 2019 targato IAAF Cross Country Permit, il massimo circuito internazionale della corsa campestre. Nella prova maschile (10 km con partenza alle ore 14.13) c’è attesa per il nuovo duello ...

Atletica - Tutto pronto a Tilburg per gli Europei di corsa campestre : ben 33 italiani al via : Grande attesa a Tilburg per i Campionati Europei di corsa campestre: ben 33 italiani presenti in gara nell'edizione numero 25 dell'evento Tutto è pronto a Tilburg per i Campionati Europei di corsa ...