Atletica | che ritorno di Marcell Jacobs | salto da 8 05 a Madrid e minimo per gli Europei

Atletica - World Indoor Tour 2019 : si riparte da Torun. Ta Lou - Maslak - Echevarria e tanti big pronti a brillare : Mercoledì 6 febbraio si disputerà la terza tappa del World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera, il circuito IAAF composto da sei meeting al coperto. Si riparte da Torun (Polonia) con la celeberrima Copernicus Cup (si gareggia nella città natale dell’astronomo), lo spettacolo non dovrebbe mancare visto che saranno presenti diverse stelle pronte a brillare davanti a 5000 spettatori. C’è grande attesa per Swoboda, padrona di casa che ...

Atletica : Mariya Lasitskene e Anna Chicherova stellari a Mosca. Impressionanti le russe nel salto in alto : Prestazioni altissimo profilo nel salto in alto in Russia, sul versante femminile. Al Russian Winter, che si è tenuto a Mosca, Mariya Lasitsken e Anna Chicherova hanno dato spettacolo. Una gara su livelli che non si vedevano da un decennio, tenendo conto che entrambe hanno cercato la misura a 2.06. Alla fine della fiera, l’eccezionale 2.04 di Lasitskene è degno di menzione per la grande dimostrazione di forza nel gesto e ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Gianmarco Tamberi debutta a Karlsruhe! Echevarria - Maslak e tanti big in pista : Il World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera farà tappa a Karlrsuhe (Germania) nella giornata di sabato 2 febbraio, secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. L’Italia punta tutto su Gianmarco Tamberi, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo tornerà in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza con il clima della gara e ...

Atletica - Alessia Trost salta 1.94. Che bomba di Fabbri - peso a 20.20! Tricca e Aceti - minimo per gli Europei : Ricca giornata per gli azzurri dell’Atletica leggera impegnati in diversi meeting al coperto in vista degli Europei indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Buon esordio di Alessia Trost a Hustopece, il bronzo iridato al coperto ha saltato 1.94 al terzo tentativo e ha staccato così il minimo per i prossimi Europei. La 25enne, guidata da Marco Tamberi sulla pedana ceca, può ritenersi soddisfatta della prova e sembra ...

Atletica - Maratona di Dubai - tempi da urlo! Molla 2h03'34' - Chepngetich 2h17'07' : Tra gli uomini vince il 25enne etiope Geteneh Molla in 2h03'34', primato del mondo per un debuttante sulla distanza, tra le donne si impone la 24enne keniana Ruth Chepngetich in 2h17'07', terzo crono ...

Atletica – Huawei RomaOstia Half Marathon : anche Straneo e Meucci in gara : Straneo e Meucci in gara alla Huawei RomaOstia Half Marathon Di corsa dall’Eur al mare, 45 edizioni di Huawei RomaOstia Half Marathon. È stata presentata stamattina in Campidoglio, a Roma, la mezza maratona in programma il 10 marzo, unica gara italiana IAAF Gold Label. I primi protagonisti annunciati dal patron e “anima” della manifestazione Luciano Duchi sono la vicecampionessa del mondo di Mosca 2013 Valeria Straneo (Laguna ...

Atletica - domenica va in scena l’87ª edizione della storica Cinque Mulini : al via anche Crippa e Meucci : In chiave azzurra ci sarà il bronzo continentale dei 10.000 metri Yeman Crippa, quarto al Campaccio, ma anche l’oro europeo di maratona 2014 Daniele Meucci La leggendaria Cinque Mulini compie gli anni oggi: la prima edizione della storica corsa campestre di San Vittore Olona (Milano) andò in scena il 22 gennaio 1933. Nel giorno del compleanno la “creatura” dell’Us San Vittore Olona 1906 ha svelato i protagonisti dell’87esima ...

Atletica – Cross Internazionale della Vallagarina : Bekele concede il bis - sua anche la 42ª edizione : Il ventenne etiope ha tenuto a bada il keniano Jairus Birech, staccandolo definitivamente nella tornata conclusiva per andare a cogliere il secondo successo consecutivo Il vincitore uscente Telahun Bekele ha concesso il bis nella 42esima edizione del Cross Internazionale della Vallagarina, ospitato oggi nel consueto stadio del Cross di Villa Lagarina, alle porte di Rovereto, in Trentino. Il ventenne etiope ha saputo tenere a bada sui 9 ...

Atletica - Elena Vallortigara : “Mi sono sorpresa nel 2018 - che gioia i 2.02 metri. Olimpiadi un obiettivo - ma ai Mondiali…” : Elena Vallortigara è reduce da un’annata a due volti: prima è volata a 2.02 metri (seconda italiana di sempre), poi è stata eliminata in qualifica agli Europei dove era tra le favorite della vigilia per salire sul podio. Lo show di Londra in Diamond League, al termine di sette anni molto difficili, è una delle migliori prestazioni azzurre dell’ultimo decennio, arrivata tra l’altro nella stagione che ha anche regalato il 9.99 di ...

Atletica - il 2019 che attende l’Italia. Sarà finalmente l’anno della svolta o si rimarrà nell’anonimato? : L’Atletica leggera è la grande malata dello sport italiano, la Regina sta attraversando una crisi profonda e che sembra infinita, il nostro Paese fatica a essere protagonista nelle competizioni della disciplina individuale più praticata a livello planetario, le soddisfazioni si possono sempre contare sulle dita di una mano (o poco più) mentre le difficoltà sono enormi e sempre sotto gli occhi di tutti. Dopo lo zero totale dei Mondiali ...

Atletica - Allyson Felix diventa mamma : 'Ecco perché ho nascosto la mia gravidanza' : L'americana ha cominciato con una riflessione: "perché stavo trattando la mia gravidanza in questo modo? L'immagine che ho nel mondo di 'brava ragazza' era così tanto importante per me - ha spiegato ...

Atletica - Filippo Tortu : “Parigi 2024 è lontana. Meglio pensare a quel che mi propone lo scenario in tempi più brevi” : Filippo Tortu è pronto ad un 2019 nel quale confermarsi stabilmente al di sotto dei 10″ sui 100 metri e magari limare qualcosina sulla distanza doppia per essere maggiormente competitivo a livello internazionale. Il velocista azzurro ha rilasciato una lunga intervista a “Il Secolo XIX“. Al quotidiano genovese l’atleta classe ’98, parlando della scorsa stagione, ha rivelato: “Ho assorbito le critiche perché a ...