Astronomia | occhi puntati su Marte all’Università di Roma Tre

Astronomia : occhi al cielo per tutto il mese di febbraio al Parco di Rocca di Papa : Avvicinare il pubblico di adulti e bambini alla conoscenza dell’Universo, offrire a tutti la possibilità di osservare le sue meraviglie ai telescopi, far divertire ed emozionare con la scienza. Con queste finalità nascono gli Astroincontri al Parco astronomico “LivioGratton” di Rocca di Papa organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) nei venerdì sera del mese di febbraio . Gli Astroincontri sono strutturati secondo uno standard ...

Astronomia : gli “occhi” di Sofia puntati sulla Nebulosa di Orione : Il vento proveniente da una stella neonata situata nella Nebulosa di Orione impedisce la formazione di nuove stelle nelle vicinanze. È il risultato di uno studio condotto dall’Università di Colonia realizzato grazie ai dati dell’osservatorio per l’Astronomia a infrarossi della Nasa, Sofia. Secondo quanto emerso dalle osservazioni di Sofia, la stella neonata Theta1 Orionis C (?1 Ori C), ha favorito la formazione di venti particolarmente forti in ...