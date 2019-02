Ascoltare musica favorisce il rilascio di dopamina nel nostro organismo | ecco a cosa

meteoweb.eu

: Fra poco ci siamo!!! Siete pronti per ascoltare “Musica che resta”? #MusicaCheResta #IlVolo #Sanremo2019 #Sanremo - ilvolo : Fra poco ci siamo!!! Siete pronti per ascoltare “Musica che resta”? #MusicaCheResta #IlVolo #Sanremo2019 #Sanremo - team_world : Ascolta in ANTEPRIMA il nuovo album di #AvrilLavigne, #HeadAboveWater TU, insieme ad altri fortunatissimi fan, av… - Rvuzaki : Mi è sempre piaciuto ascoltare musica ma negli ultimi due anni mi sono accorta che senza di questa la qualità della… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)non è solo piacevole: ilrilascia ‘’ nel cervello, ovvero un ‘messaggero chimico neurale’ (neurotrasmettitore) che gioca un ruolo chiave nel generare in noi senso di appagamento e nel motivarci a certi comportamenti. Lo rivela lo studio di Laura Ferreri dell’Università di Lione, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. “In letteratura scientifica mancano le prove che la dopamine sia la causa diretta del piacere evocato dalla– spiega la ricercatrice – perciò in questo studio, attraverso un approccio farmacologico, abbiamo voluto indagare se lagiocasse un ruolo diretto nell’esperienza appagante dell’ascolto di“. La ricerca ha preso in esame 27 volontari che nell’arco di alcune settimane hanno assunto o un precursore ...