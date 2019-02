Ariana Grande dice la sua verità sui Grammy Awards 2019 | ecco perché non parteciperà

Svolta r&b nell’album Thank U Next di Ariana Grande e l’ipnotico video di Break up with your girlfriend (testo e traduzione) : L'album Thank U Next di Ariana Grande ha fatto il suo esordio venerdì 8 febbraio, accompagnato da un nuovo video della popstar che si prepara ad infrangere i record di visualizzazioni dei due precedenti. L'album è arrivato sul mercato portando con sé un Grande carico di attese, visto che i primi due estratti, la title track e 7 Rings, hanno raggiunto entrambi il primo posto nella Billboard Hot 100, la classifica dei singoli degli Stati Uniti. ...

Ariana Grande : il video di "Break Up With Your Girlfriend - I'm Bored" ha un finale che non ti saresti mai aspettato : Go Ari Go

"Thank U - Next" di Ariana Grande è finalmente uscito : ecco cosa ne pensano i fan : Il suo quinto album

Ariana Grande ha detto cosa pensa della storia tra l'ex Pete Davidson e Kate Beckinsale : Il comico e l'attrice sono stati visti mano nella mano

Ariana Grande ha cantato i cori in una nuova canzone di Zara Larsson : ... @ArianaGrande, 6 febbraio 2019 Al momento non si sa nulla di più sul nuovo brano di Zara, ma certo è che questa storia è un bellissimo esempio di sisterhood nel mondo della musica. ph: getty images

Ariana Grande ha cantato i cori in una nuova canzone di Zara Larsson : Adoriamo <3

Ariana Grande si tatua sulla mano 'bbq grill' in giapponese invece che '7 rings' : Ariana Grande adora i tatuaggi e dopo i primi due fatti a 18 anni, la frase “Mille Tendresse” ispirata al film "Colazione da Tiffany" tatuata dietro al collo e un cuoricino sul dito del piede dedicato al suo singolo “tattooed heart”, non si è più fermata. A soli 25 anni può vantare 27 tatuaggi, la maggior parte ispirata ai suoi successi personali come la scritta “honeymoon” per il suo “honeymoon tour” sul dito, alcuni dedicati alla famiglia come ...

Ariana Grande si è divertita tantissimo a girare il video di "7 Rings" : guardala nel behind the scene : "I want it, I got it"

Ariana Grande : il prossimo singolo sarà "Break Up With Your Girlfriend - I'm Bored" : Ari ha le idee chiare

Ariana Grande accusata da un artista di violazione di copyright per il videoclip di "God Is a Woman" : Ecco cosa è successo

Grammy Awards 2019 - la lista definitiva delle nomination : da Lady Gaga a Shawn Mendes - da Taylor Swift a Ariana Grande : Scopri tutti gli artisti candidati

Pete Davidson : dopo Ariana Grande - visto mano nella mano con Kate Beckinsale : New couple alert

Sanremo 2019 apre con Bocelli e chiude con Ramazzotti : ecco il programma. Incognita Ariana Grande : ndrea Bocelli , che festeggia 25 anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte con 'Il mare calmo della sera', insieme al figlio Matteo, e Giorgia , per la serata di apertura del festival di Sanremo ;

Sanremo apre con Bocelli e chiude con Ramazzotti : ecco il programma - con l'incognita Ariana Grande - : che festeggia 25 anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte con 'Il mare calmo della sera', insieme al figlio Matteo, e , per la serata di apertura del festival di ; con Tom Walker , mercoledì;