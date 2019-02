Apex Legends raggiunge quota 10 milioni di giocatori dopo appena tre giorni dal lancio

Apex Legends raggiunge quota 10 milioni di giocatori dopo tre giorni dal lancio : Sembra proprio che il lancio a sorpresa di Apex Legends sia stata la decisione più giusta: solo tre giorni dopo il lancio, il gioco ha raggiunto 10 milioni di giocatori. Fortnite, in confronto, ha impiegato due settimane per raggiungere lo stesso traguardo, riporta The Verge."Sapevamo che sarebbe stato rischioso mandare il franchise in questa direzione e fare un lancio a sorpresa", ha scritto il CEO di Respawn Vince Zampella in un post sul blog. ...

Apex Legends svolta sul competitivo - in arrivo i match classificati? : Indubbiamente un compito non facile quello del quale è stato investito Apex Legends da parte di Electronic Arts: quello di confrontarsi con i mostri del genere Battle Royale, rispettivamente Fortnite e PUBG (tra gli altri, ndr), mattatori indiscussi della scena, e farli capitolare a suon di feature inserite nel suo gameplay. I primi risultati emersi da Twitch sembrano alquanto incoraggianti sotto questo punto di vista, con il titolo di Epic ...

Apex Legends : i dataminer hanno scovato dei file relativi ad una modalità classificata : Secondo alcuni dati scovati dai dataminer, Apex Legends potrebbe presto vedere l'introduzione di una modalità classificata. Come riporta VG247, l'utente Twitter StoutFN_ ha condiviso un post dove afferma che presto potrebbe essere introdotta una modalità classificata all'interno di Apex Legends, free-to-play battle royale di EA. Al momento però vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute cautele, in quanto non ci sono ancora state ...

La roadmap di Apex Legends mostra 4 stagioni di eventi : Apex Legends è stato lanciato a sorpresa il 4 febbraio e ha già oltre 1 milione di giocatori unici. Ma in pochi giorni gli utenti Reddit hanno individuato una tabella di marcia per il primo anno di contenuti del gioco, riporta Polygon.A partire da marzo, i giocatori potranno acquistare un battle pass per Apex Legends. Questo sembra seguire l'esempio di Fortnite abbastanza da vicino, con nuove skin e livelli che possono essere guadagnati solo ...

Sorprendente Apex Legends - cosa ne pensa il creatore di PUBG? : È un periodo indubbiamente rovente per il genere Battle Royale, con Apex Legends che va ad inserirsi all'interno di un panorama in costante espansione quantitativa e qualitativa. Il nuovo titolo targato Electronic Arts lancia di fatto la sfida ai veri e propri mostri sacri del settore, i vari Fortnite e PUBG, e i numeri fatti registrare sul noto sito di streaming Twitch fanno impallidire anche i più scettici: si parla di visualizzazioni ...

Apex Legends batte Fortnite su Twitch : i numeri di un successo? : Da due giorni Apex Legends ha contagiato le nostre PlayStation 4 e Xbox One. Così come gli schermi dei nostri PC da gaming. Il nuovo Battle Royale di Respawn Entertainment è stato infatti lanciato a sorpresa dagli stessi autori della saga FPS Titanfall lo scorso 4 febbraio, da scaricare subito dopo l'annuncio - trovate i link in questo articolo! Per altro in via del tutto gratuita e, sulla console Sony, senza dover essere necessariamente ...

Apex Legends raggiunge il notevole traguardo di 2.5 milioni di giocatori in un giorno : Durante l'ultima riunione con gli investitori, EA ha annunciato tramite un post su Twitter che Apex Legends (free-to-play ambientato nell'universo di Titanfall) ha raggiunto la cifra di 2.5 milioni di giocatori in un solo giornoCome riporta DSOG, l'annuncio e pubblicazione di Apex Legends sono stati qualcosa di inaspettato e a parte qualche piccolo problema di ottimizzazione si può tranquillamente affermare che il battle royale di Respawn non ha ...

Alle 21 : 30 giochiamo in diretta ad Apex Legends - l'interessante battle royale dei creatori di Titanfall : È sicuramente il gioco del momento e la buona accoglienza di pubblico (con più di un milione di giocatori in appena otto ore dal lancio), insieme Alle ottime impressione di una buona fetta di addetti ai lavori ne sono sicuramente una conferma. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di Apex Legends.Il battle royale free-to-play ambientato nell'universo di Titanfall, sviluppato da Respawn Entertainment e lanciato a sorpresa su PC (Origin), PS4 e Xbox ...

Gli sviluppatori di Titanfall ci spiegano il perché dell'assenza dei Titani in Apex Legends : Apex Legends è il nuovo free-to-play battle royale ambientato nell'universo di Titanfall ad opera dei ragazzi di Respawn Entertainment, pur sapendo che si tratta di due serie differenti tra loro viene naturale domandarsi dove siano finiti i piloti ed i Titani. Come riporta PC Gamer, l'executive producer di Respawn Entertainment Drew McCoy ha dichiarato durante una recente intervista, che semplicemente la presenza di piloti e Titani avrebbe ...

Apex Legends conquista Twitch diventando il gioco più visto : Apex Legends è uscito solamente ieri con un lancio pressappoco a sorpresa, ma ha già conquistato Twitch diventato ad oggi il gioco più visualizzato sulla piattaforma, riporta Gamingbolt.Con oltre 340.000 spettatori, ed un picco raggiunto pari a 495.000 spettatori, il gioco riflette se non altro la curiosità dell'intera community nei confronti di quello che si presenta come un battle royale free-to-play integrato nell'universo di ...

Apex Legends durerà 10 anni : Ecco perchè non ci sono i Titan : Disponibile solo da ieri, il Free to Play Battle Royale di Respawn Entertainment ambientato nell’universo di Titanfall ha raggiunto il milione di giocatori, ci stiamo naturalmente riferendo ad Apex Legends. Apex Legends durerà 10 anni? Apex Legends stando a quanto affermato dal team è stato sviluppato per durare a lungo nel tempo, tramite aggiornamenti e contenuti aggiuntivi. Vogliamo che il gioco duri almeno 10 anni, ...

Apex Legends potrebbe in futuro supportare il cross-play : Nella giornata di ieri Respawn Entertainment (lo studio responsabile di Titanfall) ha annunciato e pubblicato il suo nuovo battle royale di squadra (free-to-play) Apex Legends su console e PC. Il titolo ha avuto molto successo ed è già diventato il titolo più guardato su Twitch.Come riporta Gamingbolt, il design director di Respawn Mackey McCandlish, ha affermato durante una recente intervista che pur non supportandolo al lancio, è possibile che ...

Apex Legends - a sorpresa il Battle Royale free to play di Titanfall : 05/02/2019 Scienza e tecnologia Scegli un personaggio e sopravvivi abbastanza a lungo per diventare una leggenda Condividi su facebook Condividi su twitter Condividi su whatsapp Condividi su email Condividi su ...

EA non ha influenzato lo sviluppo di Apex Legends : Apex Legends di Respawn Entertainment è stato annunciato e lanciato di recente, fornendo ai fan di Titanfall una versione battle royale del gioco. Tuttavia, Respawn è di proprietà di Electronic Arts, che ha acquisito lo sviluppatore nel mese di novembre 2017. Con il genere ancora popolare e il game-as-service che si sta dimostrando redditizio, quanto influenza di EA c'è all'interno dello sviluppo di Apex Legends?A quanto pare, EA non ha influito ...