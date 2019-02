Anna Tatangelo soddisfatta di “Le nostre anime di notte”

Anna Tatangelo nega i rumor : 'nessun altro flirt durante la rottura con Gigi D'Alessio' : Tornata al Festival di Sanremo ma soprattutto di nuovo al fianco di Gigi D'Alessio dopo i chiacchierati mesi di rottura tra il 2017 e il 2018, Anna Tatangelo ha ribadito di non aver avuto alcun flirt in quel periodo di 'pausa' dal cantautore napoletano. A cestinare ogni possibile rumor, dalle pagine di F, la stessa cantante di Sora. “Una nuova storia durante il periodo della separazione con Gigi? No, ero presa totalmente da mio figlio. Non ho ...

Cosa ha fatto Anna Tatangelo in 32 anni : Sembra in giro da una vita, e in effetti è così: ha cominciato presto, ed è l'ottava volta che passa al festival di Sanremo

Sanremo 2019 - Anna Tatangelo osa troppo! sul palco del Festival ci va così : Non convince Anna Tatangelo, e la canzone presentata a Sanremo non c'entra. Per la terza serata del Festival la bella cantante di Sora si è presentata sul palco dell'Ariston per eseguire il suo pezzo in gara, Le nostre anime di notte, ma come prevedibile l'attenzione di molti telespettatori sui social è stata attratta dal suo look. -- Abitino nero maculato con trasparenze per un sensuale vedo-non vedo, e capelli effetto-bagnato che però non ...

Classifica Sanremo dopo la terza puntata : Anna Tatangelo e Briga nella zona rossa : Prosegue l'appuntamento con il Festival di Sanremo 2019, in onda in prime time su Raiuno. Ieri sera è andata in onda la terza delle cinque serate di questa nuova edizione della kermesse musicale, che sta registrando dei buoni risultati dal punto di vista degli ascolti. Una serata ricca di emozioni, la quale è stata caratterizzata dall'esibizione dei restanti 12 'Big' di quest'anno e dalla successiva Classifica dettata dalla sala stampa, la quale ...

Anna Tatangelo - 'LE NOSTRE ANIME DI NOTTE'/ Video Sanremo 2019 - il pubblico social è con lei : ANNA TATANGELO, 'Le NOSTRE ANIME di NOTTE': Video Sanremo 2019, l'artista non ha convinto con la prima esibizione riuscirà a rifarsi stasera?

Anna Tatangelo - il look a Sanremo non convince : “I gavettoni si fanno d’estate” : C’è stata una crisi, l’hanno attraversata. Anna Tatangelo adesso la canta al Festival di Sanremo 2019, dove martedì 5 febbraio ha debuttato da veterana (è l’ottava volta). Lei e Gigi D’Alessio, è ufficiale ormai, sono di nuovo coppia. Cinquant’anni lui, 32 lei, stanno insieme da 14, quando la loro relazione dava scandalo per la differenza d’età e per il matrimonio pregresso del cantante napoletano (con Carmela Barbato). Insieme hanno avuto un ...

Festival Sanremo 2019 - la diretta della terza serata; canta Anna Tatangelo : Dopo aver ricordato i loro esordi nel mondo della musica, i due artisti hanno preso posto davanti a due pianoforti speculari, bianco per Baglioni, nero per Venditti,. E hanno incantato il Festival ...

Anna Tatangelo : un altro uomo durante la crisi con Gigi D’Alessio? La verità : News Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la crisi e la riappacificazione La crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha fatto chiacchierare parecchio. In molti – tra il 2017 e il 2018 – hanno parlato di nuovi amori e presunti flirt per la cantante di Sora. In realtà, Anna non ha mai avuto occasione di […] L'articolo Anna Tatangelo: un altro uomo durante la crisi con Gigi D’Alessio? La verità proviene da Gossip e ...

Anna Tatangelo/ Video intervista : "Vi presento la ragazza di periferia 3.0" - Sanremo 2019 - : Il brano "Le nostre anime di notte" è contenuto nel nuovo album di Anna Tatangelo dal titolo "La fortuna sia con me", prodotto da Massimo Levantini

Sanremo. Gigi D’Alessio e la dedica d’amore per Anna Tatangelo durante la sua esibizione. : Anna Tatangelo è tornata al Festival di Sanremo 17 anni dopo il debutto che ne lanciò la carriera artistica. Da allora la cantante di Sora ne ha fatta di strada, dal punto di vista... L'articolo Sanremo. Gigi D’Alessio e la dedica d’amore per Anna Tatangelo durante la sua esibizione. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sanremo - Anna Tatangelo : 'Da adulta mi godo meglio il festival' : Mi sto godendo le emozioni di Sanremo più della prima volta, ero una ragazza'. Così Anna Tatangelo a margine della sala stampa del Festival. La sua partecipazione alla 69esima edizione della kermesse ...

Gigi D’Alessio - la dedica d’amore fa sciogliere Anna Tatangelo : la dolce replica in diretta tv : A 'La vita in diretta' la cantante ha commentato emozionata le parole che il compagno le ha rivolto durante la sua...