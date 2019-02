Anche all' Italia fanno gola le risorse del Venezuela Il caso del coltan

WWE - Anche gli Usos sono vicini all'addio : La nascita della AEW ha sconvolto non poco i piani in casa WWE: moltissimi wrestler, infatti, stanno seriamente pensando di lasciare la compagnia di Vince McMahon per intraprendere una nuova avventura alla corte di Cody Rhodes e gli Young Bucks. Tra questi, circola con sempre più insistenza il nome degli Usos, storico tag team samoano che, negli ultimi tempi, si sono ritrovati in una sorta di "limbo" nonostante i grandi match svolti ed un ...

Alla Bit di Milano 2019 c’è Anche il turismo minerario : Alla BIT di Milano si parlerà anche di turismo minerario. La ReMi, Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari promossa dall’ISPRA, sarà presente, insieme al SIH (Save Industrial Heritage), per divulgare il patrimonio minerario italiano. Durante l’evento sarà presentato ufficialmente anche il Passaporto Turistico minerario, il primo documento del settore che servirà a testimoniare il proprio passaggio nei siti appartenenti Alla ReMi e stimolare ...

Fabio Fazio non è solo. M5s vuole buttare fuori dalla Rai Anche Corrado Augias : soldi - lo rovinano : ... che ne riceve 370mila dalla Rai, e ha poi minacciato: 'Bisogna buttare fuori la politica da ogni singolo programma'. Secondo la grillina Mirella Liuzzi la Rai è 'occupata dal Pd e il merito è solo ...

Matilda Bonucci conquista Anche mamma Martina - la dedica della moglie del difensore alla sua terzogenita [FOTO] : Una dedica speciale per Matilda Bonucci, mamma Martina posta la prima foto social del visino della terzogenita del difensore della Juventus Dopo l’annuncio con dedica di Leonardo Bonucci alla nascita della piccola Matilda, anche mamma Martina Maccari posta sui social il suo personale tributo alla terzogenita. La piccola, nata lo scorso 5 febbraio, è arrivata a casa Bonucci dopo la nascita dei due maschietti Matteo e Lorenzo. “E ...

BAnche - chi scommette contro il fallimento del salvataggio Carige : tsunami finanziario in Italia : Le Banche Italiane non credono nella possibilità di ripresa di Carige. Dopo Intesa anche Banco-Bpm ha completamente svalutato la partecipazione nel bond da 320 milioni che il Fondo interbancario ha erogato all' istituto genovese per consentirgli di sopravvivere. A confermarlo l' amministratore deleg

Il paradosso franco-tedesco : dalle bAnche ai treni - stavolta sono loro a voler cambiare le regole Ue : L'ira dei governi tedesco e francese per il no dell'Antitrust Ue alla fusione Alstom-Siemens ed il salvataggio quasi nelle stesse ore della banca tedesca Nord Landesbank con denaro pubblico sono rivelatrici. Alzano il velo infatti sull'insofferenza crescente verso il sistema delle regole europee che, dalla concorrenza sui treni alle banche, a torto o a ragione, viene ormai vissuto come un corsetto rigido perfino nelle capitali dei paesi che ...

Italiani all’estero - dati Aire : oggi sono più di 5 milioni. E se ne vanno Anche famiglie e anziani : Quello che oggi sta vivendo l’Italia è un esodo pari a quello del Secondo dopoguerra. Un’emorragia di connazionali che lasciano il Paese per cercare condizioni migliori. Se ne vanno diplomati, laureati, famiglie con minorenni, anziani. La Stampa traccia il quadro e spiega che i numeri dell’Aire (cioè dell’Anagrafe degli Italiani all’estero) raccontano soltanto parte del fenomeno, perché quei dati vanno incrociati ...

De Zerbi : "Posso allenare Anche Juve e Real - ma a modo mio. Boateng? Non l'ho trattenuto" : Tra gli allenatori più forti al mondo, De Zerbi ha due nomi. " Max Allegri ha una gestione straordinaria dei giocatori e sa come migliorarli. Cancelo, ad esempio, non è quello dell'Inter. Poi Pep ...

Turismo - alla Bit Anche consulenti di viaggio a domicilio : Milano, 7 feb., askanews, - In occasione di Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio, Univendita, l'associazione che rappresenta il comparto della vendita ...

Sanremo 2019 - ascolti : Baglioni inarrestabile Anche alla 2^ serata : Festival di Sanremo, calano gli ascolti: premiata la squadra di Baglioni Claudio Baglioni e la sua squadra, formata da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, confermano il trend positivo del 69esimo Festival di Sanremo. La seconda serata della popolare kermesse musicale italiana è stata seguita nella prima parte da 10.959.000 telespettatori, pari al 46,35% di share, mentre nella seconda da 5.243.000 telespettatori, pari al 51,92% di share. Gli ...

L’allergia agli alimenti passa Anche dalla pelle : Un gruppo di esperti statunitensi ha fatto il punto sulle attuali conoscenze relative ai meccanismi che sono alla base delle allergie agli alimenti. La conoscenza di tali meccanismi è fondamentale per prevedere l’andamento delle reazioni allergiche. Tordesillas e colleghi hanno pubblicato, nel 2017, una revisione della letteratura sui meccanismi attraverso i quali si sviluppano le allergie alimentari. Si riprendono i contenuti di quella ...

Coppe estere - il Psg vince ma fatica col VillefrAnche. Bayern - 3-2 all'Hertha : Nono solo il Clásico nella serata di Coppe in giro per l'Europa. Coupe de France, FA Cup e Coppa di Germania hanno completato i tabelloni delle rispettive competizioni. coppa di francia - Negli ottavi ...

L'adesione alla rottamazione delle cartelle blocca Anche i pignoramenti del conto corrente : Come ogni anno, il quotidiano “Il Sole 24 Ore” ha organizzato il convegno Telefisco. Si tratta di un appuntamento ormai annuale con il quale si affrontano le novità che ogni anno il governo tra manovra di Bilancio e suoi collegati, emana in materia fiscale. Un convegno che permette a liberi professionisti, tecnici del settore, ma anche imprenditori e addetti ai lavori, di chiarire meglio quanto ruota intorno a queste novità, con l’Agenzia delle ...

Fmi : Italia rallenta Anche per cause interne - rilievi su quota 100 e reddito cittadinanza : ... Pmi e fiducia delle imprese, è legata sia al generalizzato rallentamento della zona euro " unico imputato a detta del governo giallo-verde " sia a 'maggiori incertezze sul piano delle politica ...