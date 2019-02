Analisi Tecnica | Future E-mini Nasdaq 100 del 7 02 2019

finanza.lastampa

: RT @SmilexTech: ?? HAAS VF19 - ANALISI TECNICA: PASSO PIÙ LUNGO, MENO RAKE E SCARICHI WASTEGATE VERTICALI COME LA FERRARI SF71H DI HOCKENHEI… - MarkSilver1965 : RT @SmilexTech: ?? HAAS VF19 - ANALISI TECNICA: PASSO PIÙ LUNGO, MENO RAKE E SCARICHI WASTEGATE VERTICALI COME LA FERRARI SF71H DI HOCKENHEI… - teogerli : RT @SmilexTech: ?? HAAS VF19 - ANALISI TECNICA: PASSO PIÙ LUNGO, MENO RAKE E SCARICHI WASTEGATE VERTICALI COME LA FERRARI SF71H DI HOCKENHEI… - CarloStagnaro : RT @AndreaGiuricin: La mia analisi tecnica sullo stop alla fusione tra @Alstom e @siemensindustry per @ilfoglio_it -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Chiusura del 7 febbraio Composto ribasso per il derivato sui titoli Tech americani in flessione dell'1,21% sui valori precedenti. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave ...