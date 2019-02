Amazon | Jeff Bezos accusa una rivista vicina a Trump di estorsione e ricatti per foto osé

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019), il 'leggendario' proprietario di, ha scritto un lungo post su Medium in cui ha denunciato che Ami, l'editore del National Enquirer, l'avrebbe ricattato. Nel post,ha spiegato che gli avvocati dell'editore avrebbero contattato i suoi legali con la minaccia di pubblicare alcune immagini private che il patron diaveva inviato a Lauren Sanchez, la sua ragazza.L'editore avrebbe chiesto adi specificare che non c'erano motivazioni politiche per la pubblicazione della notizia (proprio da parte del National Enquirer) della sua relazione con Lauren Sanchez, manon è stato al gioco. Di conseguenza ha scritto un post su Medium denunciando il tutto (intitolandolo "No thank you, Mr. Pecker", riferito al proprietario dell'Enquirer David Pecker, amico di Donald) e specificando anche di voler pubblicare leche gli sono state mandate come prova ...