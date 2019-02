Al via il master ' Autonomous Driving and Enabling Technologies'

Al via i workshop e le masterclass beauty 2019 : workshop e le masterclass beauty in partenzaworkshop e le masterclass beauty in partenzaworkshop e le masterclass beauty in partenzaworkshop e le masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass beauty in partenzaworkshop e masterclass ...

Sostenibilità : al via il Master di II livello in Sustainable Development Jobs : Dalla responsabilità sociale d’impresa alla ricerca, dal coinvolgimento di comunità e stakeholder alla comunicazione, sono sempre di più gli ambiti e i profili professionali legati alla Sostenibilità: in un contesto dove globalizzazione, rivoluzione digitale e crisi ecologica stanno ridisegnando le principali sfide del futuro, aumenta la domanda di Sustainable Development Jobs, i mestieri legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU ...

Migranti - all’Università di Firenze al via un nuovo master per formare esperti in accoglienza : “È il problema del futuro” : Un master universitario per accogliere i Migranti che arrivano o vivono già in Italia. L’idea è venuta all’Università di Firenze che ha aperto le iscrizioni per un master di primo livello dal titolo: “accoglienza ai Migranti: normative, politiche di integrazione sociale e aspetti economici, formativi e sanitari”. Non è l’unico in Italia: ne esistono di simili anche in altri atenei come Roma e Bologna, ma l’aspetto innovativo di quello fiorentino ...

Prova esterna a MasterChef Italia con gli aviatori della brigata aerea a Pisa : Guido, Salvatore, Gerry, Gloria, Virginia, Anna, Samuele, Giuseppe, Caterina, Loretta, Alessandro, Tiziana B., Tiziana R., Vito, Verando, Paola, Valeria, Giovanni, Gilberto e Federico: la MasterClass si è formata, i 20 migliori chef amatoriali d’Italia sono pronti a darsi battaglia nelle cucine di MasterChef Italia, sotto l’occhio rigoroso e attento dei quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino...

Master in Marketing e Management dello Sport a Tor Vergata : via alle iscrizioni : Ultimi giorni per le selezioni della diciottesima edizione del Master in Marketing e Management dello Sport dell’anno accademico 2018/2019. Chiusa da poche settimane la XVI edizione con le discussioni dei project work dei Masterini 2016/2017, e con la lezione conclusiva dello scorso 16 gennaio per gli studenti del Master 2017/2018 XVII edizione, tutte le energie […] L'articolo Master in Marketing e Management dello Sport a Tor Vergata: via ...

The Master Beauty - al via il contest dedicato alla bellezza e all'eleganza : Un contest che mette sul palco il dietro le quinte di spettacoli, eventi e sfilate valorizzando il lavoro di hair stylist, make up artist, fashion style e fotografi realizzando anche un format tv con grandi personaggi del mondo della moda e dello spettacolo, ideato dall’attrice Francesca Rettondini. Si annuncia stimolante ed innovativa la quarta edizione del The Master Beauty, presentata il 24 gennaio a Roma nella sede della BsHair ...

Accademia ED - Al via le selezioni per il Master Marketing Automotive : Partono lunedì 28 gennaio le selezioni per ledizione 2019 del Master Marketing Automotive dellAccademia Editoriale Domus (in passato nota anche come Quattroruote Academy), che dal 2014 continua a registrare un crescente successo nella formazione di figure professionali specializzate nel settore automobilistico. Una storia di successo. Nei suoi quasi cinque anni di vita, lAccademia ha già organizzato oltre una quindicina di corsi, nazionali ...

Al via corso di massaggio ayurvedico e master di shiatsu e moxa alla Scuola LAFONTE : Ayurveda significa scienza della vita, per cui il concetto di vita/salute assume un significato olistico che estende la propria azione al fine di promuovere, proteggere e mantenere una condizione di ...

Master in Cosmetica - al via l'ottava edizione : Al via da ieri, nella sede Unicam di Civitanova, l'ottava edizione del Master di secondo livello in Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici dell'Università di Camerino, diretto da Piera Di Martino. Grande interesse per il Master che conta 20 iscritti , numero massino di partecipanti, di cui 5 ...

MasterChef 8 : al via alle 21.15 la nuova edizione del cooking show più amato : I giudici di MasterChef 8 Dopo l’edizione All Stars, che ha riportato nella MasterClass vecchie glorie del programma ed incoronato vincitore Michele Cannistraro, torna oggi su Sky Uno la competizione culinaria più famosa della tv, nella sua versione standard ed attesissima. L’ottava edizione di MasterChef partirà alle 21.15 con due episodi di selezioni, che saranno il primo passo verso l’individuazione dei venti concorrenti ...

Masterchef Italia - anticipazioni prima puntata : al via con il live cooking degli 80 aspiranti chef : Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d'Italia, torna Masterchef Italia . Questa sera alle 21.15 su Sky Uno, canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11, e su Sky On Demand e NOW ...

Diretta Masterchef Italia : al via l'ottava stagione : Stasera, su Sky Uno, parte l'ottava stagione di Masterchef Italia, il cooking show che è pronto a stupire il suo pubblico con grosse novità. La prima tra tutte è l'ingresso di un nuovo giudice: Giorgio Locatelli. Chef stellato del ristorante londinese Locanda Locatelli, subentra al posto di Antonia Klugmann. Al suo fianco ritroveremo Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Settimana scorsa ci siamo lasciati con la finale di ...

Al via a Trieste il master sul caffè - da pianta a tazzina : Il corso di studi - il cui Anno accademico stato inaugurato oggi alla Illycaff di Trieste assieme alla Fondazione Erneso Illy - rivolto a giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie ed ...