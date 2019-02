Air France si sfila da Alitalia?

Di Maio : 'Alitalia- Air France? Nessuna vendetta di Parigi' : 'Tra Italia e Francia non c'è in corso Nessuna lite'. Lo assicura Luigi Di Maio da Roccaraso, in Abruzzo. Il vicepremier poi nega che lo scontro politico tra Roma e Parigi abbia portato Air France a ...

Air France vola via. La compagnia francese potrebbe uscire dalla partita per rilevare Alitalia assieme a Delta. Inizia una guerra industriale? : Business is business, gli affari sono affari. Fino a che punto la logica che sottende le dinamiche di pezzi di potere e interessi si fa condizionare da uno scontro politico-diplomatico come quello in corso tra Italia e Francia? Dopo l'indiscrezione del Sole 24 ore, che riferisce di un passo indietro di Air France, la partita Alitalia si ritrova ingarbugliata proprio in questo interrogativo. La compagnia non commenta né però ...