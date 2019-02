Air France KLM | traffico e passeggeri in aumento a gennaio

Seconda ritorsione? Indiscrezioni di stampa : "Air France pensa di sfilarsi dal salvataggio di Alitalia". Il gruppo : "No comment" : Air France avrebbe deciso di sfilarsi dalla partita per il salvataggio di Alitalia: una decisione "dovuta a motivi politico-istituzionali", riferiscono al Sole 24 Ore "fonti autorevoli", dopo la decisione del governo Francese di richiamare il proprio ambasciatore a Roma alla luce delle tensioni con l'Italia. La mossa, che non è stata confermata, complicherebbe la ricerca di un partner industriale per Fs nell'operazione che punta al ...