Abbiamo assistito alle prove dei duetti di Sanremo 2019 e vi raccontiamo cosa vedremo e

huffingtonpost

: RT @CharlyMatt: In sei anni abbiamo assistito a una serie infinita di orrori ortografici, storici e giuridici, dal prode Pinochet del Venez… - mattdra76 : RT @CharlyMatt: In sei anni abbiamo assistito a una serie infinita di orrori ortografici, storici e giuridici, dal prode Pinochet del Venez… - taliavolpe : RT @guffanti_marco: In politica con regolarità abbiamo assistito ad errori strategici grossolani. Ma è la prima volta che si assiste ad u… - Angela23763271 : RT @guffanti_marco: In politica con regolarità abbiamo assistito ad errori strategici grossolani. Ma è la prima volta che si assiste ad u… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Se queste sono le premesse, c'è da giurare che stasera assisteremo di certo allo spettacolo pirotecnico di luci e musica di cui a lungo hanno parlato i conduttori del Festival durante la conferenza stampa. Purtroppo ci fanno entrare ad esibizioni già iniziate, ma ci basta per capire l'andazzo. Gli artisti non si limitano a cantare, ma si mostrano nelle loro più sincere personalità.Arisa intrattiene gli spettatori con generose canzoncine e anche la Vuelta diventa, con la sua poderosa voce, un piccolo capolavoro. Stivaletto rosa e taglio alla maschietta: il suo duetto con Tony Hadley è gioioso come la canzone, un momento di sicuro divertimento grazie anche al girotondo di danzatori che li accompagna. Mahmood, più timido, si presenta con il giubbotto di jeans: un "Wow" a caratteri cubitali stampato sulla schiena. La sua trap (senza autotune) ...