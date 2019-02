A seguito del decesso del calciatore Emiliano Sala | EA Sports ha provveduto a rimuoverlo

Tragedia al centro sportivo del Flamengo : 10 morti a seguito di un incendio : Tragedia al centro sportivo del Flamengo: 10 morti a seguito di un incendio È una notizia tragica quella che giunge dal Brasile: un incendio di vaste proporzioni ha distrutto parte del centro di allenamento della squadra brasiliana del Flamengo, uccidendo 10 persone e ferendone 3, di cui una in maniera grave. Tra le 10 vittime vi sono 6 giocatori del settore giovanile della squadra di Rio de Janeiro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. ...

Le azioni di Nintendo crollano del 9% in seguito ai risultati finanziari sotto le aspettative : Il valore delle azioni di Nintendo ha subito un duro ribasso pari al 9%. Il contraccolpo in borsa sarebbe dovuto, riporta Nintendosoup.com, al report finanziario relativo agli scorsi 9 mesi terminati il 31 dicembre 2018, un report meno positivo di quanto la grande N sperava.I risultati finanziari non sono infatti piaciuti al mercato, così come non sono piaciute le parole del presidente Shuntaro Furukawa che confermavano il ribasso delle stime di ...

Doctor Sleep - annunciata la data di uscita del seguito di Shining : Pronti ad avere di nuovo a che fare con la luccicanza? In queste ore Warner Bros ha confermato che Doctor Sleep, il film tratto dal romanzo di Stephen King che fa da seguito a Shining, uscirà il prossimo autunno. Per la precisione la pellicola diretta da Mike Flanagan, già regista dell’adattamento kinghiano Gerald’s Game e della recente e acclamata serie Hill House, debutterà nelle sale americane l’8 novembre 2019. Il film, ...

You : rumors sul seguito e possibilità di una terza stagione della serie Netflix : You è una serie di genere drammatico andata in onda originariamente nel 2018 sul canale lifetime: il telefilm e tutti i suoi diritti sono stati successivamente ceduti a Netflix che ha reso disponibile lo streaming degli episodi dal 26 dicembre 2018. Nello stesso periodo sono iniziate le riprese per la seconda stagione. Il 16 gennaio, l’account twitter della piattaforma ha rilasciato una stima sui numeri di ascolto, prevedendo che la serie verrà ...

Una bambina di 4 anni è morta e altri 40 migranti sono stati salvati in seguito a un naufragio al largo delle coste turche : Martedì 15 gennaio la Guardia Costiera turca ha salvato 40 migranti a bordo di un gommone diretto in Grecia e naufragato nel Mar Egeo, al largo delle coste della città turca di Kusadasi, a circa 90 km a sud di

The Social Network - in arrivo il seguito del film su Facebook? : Uscito nel 2010, The Social Network è un film che ha voluto raccontare la nascita di Facebook e i retroscena di come il fondatore Mark Zuckerberg ha ottenuto (o secondo alcuni sottratto) l’idea. Già allora si parlava di una delle piattaforme Social più popolari della rete, ma difficilmente si sarebbe potuto immaginare il modo pervasivo in cui sarebbe arrivata a influenzare, oggi, tutti i campi della nostra vita, compresa la politica. Ecco ...

«L’ultrà interista Piovella ha seguito le regole dell’omertà - no ai domiciliari» : L’ordinanza del gip Salvini L’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari Guido Salvini ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Marco Piovella l’ultrà interista detto il Rosso. Piovella faceva parte del cd Direttivo degli Ultras della curva Nord in rappresentanza dei Boys e quindi concorreva a tutte le più importanti decisioni che riguardavano l’attività di tali gruppi era presente il pomeriggio del 26 ...

Bob - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Francesco Friedrich e Mariama Jamanka provano ad allungare sugli inseguitori : Dopo la lunga sosta per le vacanze natalizie, torna in scena la Coppa del Mondo di bob, che si appresta a disputare la terza tappa stagionale, in quel di Altenberg, Germania. Il fine settimana sulla pista della Sassonia (5-6 gennaio) propone una gara per ogni categoria, con gli equipaggi tedeschi pronti, ancora una volta, a fare percorso netto sul budello di casa. Si incomincerà nella giornata di sabato alle ore 13.15 con la prova del bob donne ...

Scippa una donna con figlio disabile : inseguito e catturato da militari della Capitaneria - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 dicembre, l'equipaggio della Motovedetta della Capitaneria CP 263 si è reso protagonista di un atipico intervento che ha consentito di sventare uno scippo e ...

Bergamo - riattivata seggiovia bloccata a seguito della caduta di un albero sui cavi : E' durata circa un'ora l'emergenza a Spiazzi di Gromo , in provincia di Bergamo, dove un albero è caduto sui cavi della seggiovia. L'impianto è stato riaperto. Non ci sono feriti gravi: soltanto una ...

Tsunami in Indonesia a seguito dell’eruzione del Vulcano Krakatau : Uno Tsunami ha devastato le coste dell’Indonesia, apportando morte e distruzione. Onde alte più di 20 metri, si sono generate a seguito di alcune frane sottomarine, innescate dal Vulcano Anak Krakatau, nonchè il figlio del Krakatoa, quest’ultimo noto per la violentissima eruzione avvenuta il 27 agosto 1883, che sprigionò un’energia pari a 200 megatoni. Anak Krakatau, è emerso dalle acque nel 1927 e sin dagli anni cinquanta ...

Fortnite : scoperto un misterioso uovo tra i file di gioco in seguito alla pubblicazione della patch 7.10 : L'aggiornamento v7.10 di Fortnite è arrivato da poco e i dataminer già si sono messi al lavoro per scoprire quali contenuti saranno aggiunti al popolare gioco nelle prossime settimane. All'interno dei file di gioco, sarebbero stati scoperti numerosi contenuti, ma uno è più misterioso degli altri.Grazie a Fortnite Intel possiamo leggere le varie scoperte ad opera dei dataminer:Ma, come già detto, c'è anche un'altra scoperta che è ancora avvolta ...

Monster Boy and the Cursed Kingdom - il seguito di una delle più celebri saghe arcade degli anni ’80 arriva su PC e console moderne – la nostra prova : C’era una volta Wonder Boy, un classico targato Sega che spopolava nelle sale giochi e in seguito sulle console da casa, e che per problemi burocratici rimase bloccato in un limbo temporale vedendo il suo ultimo capitolo relegato al solo giappone,e li nel 1994 lontano nel tempo e nello spazio rimase cristallizzata la licenza della serie, senza apparente possibilità di ritorno. Il 2018 invece sembra essere l’anno dei grandi ritorni, e un ...